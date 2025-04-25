鹿港青商會辦台語說故事比賽 還教食農手作

彰化縣鹿港國際青年商會4月26日將在鹿港公會堂廣場舉辦「孩來鹿港 High Light鹿港逗陣來」園遊會，除了有台語說故事比賽，還有食農手作等活動，歡迎親子一起來逛園遊會。

彰化縣政府、鹿港鎮公所、福興鄉公所聯合指導，鹿港國際青年商會承辦的青商會彰化縣市區聯合月例會系列活動「鹿港逗陣來園遊會」明天上午９點半起在鹿港公會堂廣場以台語說故事比賽拉開序幕。

鹿港國際青商會表示，園遊會主題強調兒童權益，鼓勵大眾關心與積極參與公益事務，並推廣鹿港觀光，除了上午的台語說故事比賽，明天下午由洛津國小打擊樂團與同安寮同樂軒北管團隊表演與踩街；並邀請福興在地小農設攤教大家做手工愛玉。

另外還有白海豚媽祖宮、鰲鼓濕地森林園區、彰化縣的觀光導覽老師與樹德半山夢工廠等跨縣市夥伴前來參與，也歡迎大家自帶餐具一起來吃大鍋飯，體驗溫馨團聚。