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護童者聯盟來了！超人鋼鐵人蜘蛛人走秀 小鐵粉快樂尖叫
家扶基金會428兒保日邁入第十三年，彰化「護童者聯盟」今到埔心鄉明聖國小，當「鋼鐵人」、「蜘蛛人」、「雷神索爾」現身，小朋友開心揮手、尖叫，好像看見本尊登場，當家扶社工拋出兒保問題，小朋友都能正確回答，讓一群叔叔伯伯費心Cosplay沒白費。
明聖國小活動中心搭伸展台，明聖舞蹈社與雅典娜華德福實驗教育機構的小朋友跳舞，炒熱「明聖守護 家扶給力 共築兒保守護網」兒保宣導活動氣氛，明聖圖書館志工隊員表演短劇，劇中對話涵蓋身體界線在哪裡、性別平等、網路交友等兒童保護知識，不過最讓小朋友期待是排隊等待進場的護童者聯盟成員。
彰化家扶兒童少年保護委員會主委陳明宗化身鋼鐵人，明聖國小校長張富凱扮超人，和兒少保委員、家長會長等人扮成的蜘蛛人、蝙蝠俠、雷神索爾等漫威英雄走秀，邊走邊秀肌肉和道具，小朋友在台上揮手、尖叫，好像看到本尊親臨現場，熱情很令Cosplay的叔叔伯伯感動。
「漫威英雄」各有宣導標語，走秀結束後的問答時間，家扶社工問網路上罵來罵去、觸摸身體敏感處等的適當性，小朋友都搶答正確。會場周邊設攤位「英雄連連看」、「兒保神釣手」及「數位足跡大挑戰」等闖關遊戲，寓教於樂教小朋友辨識身體界線、認識求助管道、了解網路世界中潛藏的陷阱與危機。
家扶中心表示，聯合國統計網路使用者約七成是兒少，根據教育部調查，超過兩成兒童在國小進學前已接觸網路，國小階段突破三成，另有調查指出，超過六成學生擁有智慧型手機，大多以此作為主要的上網設備，在上網行為方面，國小及國中學生最常從事的是手遊，警政署統計最近五年來網路犯罪案件數成長達330%，2023年1至5月兒少年受害人數較前一年同期增加33.20%，網路安全值得重視。
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