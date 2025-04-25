護童者聯盟來了！超人鋼鐵人蜘蛛人走秀 小鐵粉快樂尖叫

家扶基金會428兒保日邁入第十三年，彰化「護童者聯盟」今到埔心鄉明聖國小，當「鋼鐵人」、「蜘蛛人」、「雷神索爾」現身，小朋友開心揮手、尖叫，好像看見本尊登場，當家扶社工拋出兒保問題，小朋友都能正確回答，讓一群叔叔伯伯費心Cosplay沒白費。

明聖國小活動中心搭伸展台，明聖舞蹈社與雅典娜華德福實驗教育機構的小朋友跳舞，炒熱「明聖守護 家扶給力 共築兒保守護網」兒保宣導活動氣氛，明聖圖書館志工隊員表演短劇，劇中對話涵蓋身體界線在哪裡、性別平等、網路交友等兒童保護知識，不過最讓小朋友期待是排隊等待進場的護童者聯盟成員。

彰化家扶兒童少年保護委員會主委陳明宗化身鋼鐵人，明聖國小校長張富凱扮超人，和兒少保委員、家長會長等人扮成的蜘蛛人、蝙蝠俠、雷神索爾等漫威英雄走秀，邊走邊秀肌肉和道具，小朋友在台上揮手、尖叫，好像看到本尊親臨現場，熱情很令Cosplay的叔叔伯伯感動。

「漫威英雄」各有宣導標語，走秀結束後的問答時間，家扶社工問網路上罵來罵去、觸摸身體敏感處等的適當性，小朋友都搶答正確。會場周邊設攤位「英雄連連看」、「兒保神釣手」及「數位足跡大挑戰」等闖關遊戲，寓教於樂教小朋友辨識身體界線、認識求助管道、了解網路世界中潛藏的陷阱與危機。