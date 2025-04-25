沼渣沼液很臭嗎？彰雲兩縣環保局合辦社區研習分享使用經驗

回收豬糞尿製成的沼渣沼液很臭嗎？彰化、雲林兩縣環保局今合辦社區志工研習，鎖定沼渣沼液使用經驗分享，雲林縣鹿場社區發展協會理事長吳秋榮說，起初以為很臭，作足心理準備使用，發現竟無臭味且農作物發育很好，值得推廣。

全台養豬頭數，雲林縣排名第一，彰化縣第三，兩縣都遭遇豬糞尿處理的問題，雲林縣推廣使用回收豬糞尿製成的沼渣沼液多年，彰化縣剛起步就困難重重，彰、雲兩縣環保局合辦研習，這也是彰化縣第一場跨縣市社區環保志工課程，向雲林縣取經，期盼借用成熟經驗化解阻力。

民國96年全國十大經典神農獎、雲林縣鹿場社區理事長吳秋榮表示，起初以為沼渣沼液很臭，他做好心理準備讓槽車進場傾倒，沒想到沒臭味，農作物灌溉天然肥料，生長良好，收成豐碩，農民口耳相傳後接受度大幅提高，現在困擾的是槽車很大、農路和田埂窄小，環境部、農業部若能補助小型車輛運送沼渣沼液，將有更多農民申請使用。

第九屆國家環境教育獎個人獎得主蔡韶宇，推動營造雲林縣北溪社區，今年將帶領社區爭取更高階低碳認證。今他表示，使用沼渣沼液有一定技術，包括槽池清洗次數、稀釋濃度，都會影響澆灌結果，到彰化縣東螺溪生態教育園區上課和交流，可截長補短增進更多專業知識。

湖埔社區大學和東螺溪生態教育園區承辦今天課程，彰化11個社區，雲林13個社區合計約60名社區志工（幹部）參加。湖埔社大執行長林淑玲說，溪湖生活圈已有多處農田使用沼渣沼液，成效很好，今與雲林縣分享經驗，並用溪湖農產品當午餐食材，從產地到餐桌可印證資源循環利用的優點。