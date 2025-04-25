彰縣改良種芒果低溫受損 農業部：可申請現金救助

彰化縣內的改良種芒果因低溫受損，縣府今天指出，農業部已公告列入農業天然災害現金救助及低利貸款適用地區，可自今天起至5月8日申請救助，符合資格可獲每公頃10萬元救助。

彰化縣政府今天發布新聞，今年1月至2月低溫，導致嘉義縣市、雲林縣及彰化縣種植的改良種芒果受損，農業部因此公告彰化縣等縣市列入農業天然災害現金救助及低利貸款適用地區，只要種植改良種芒果的農民，若損失率達20%以上，即可申請每公頃新台幣10萬元現金救助。

縣府指出，申請人需準備身分證、印章、農會存摺、土地所有權狀、土地使用同意書以及土地登記謄本等相關文件，向所屬鄉鎮市公所提出申報。

縣府表示，至於農業天然災害低利貸款部分，欲申請貸款者，應先向公所申請受災證明書，並於核發證明後15日內，持證明書及使用土地、設施的合法文件，連同「農業天然災害復建及復耕計畫書」，向當地農會提出貸款申請。

彰化縣長王惠美表示，農民若發現農作物有災損情形，應盡速向公所通報，縣府將會同台中區農業改良場、農糧署及各鄉鎮公所組成勘災小組，第一時間確認災情後，報請農業部爭取相關補助。