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「北喬友、南黃金」彰化兩都市危樓 喬友已先拆 黃金帝國今起開拆

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府今起動工拆除員林市黃金帝國大樓。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府今起動工拆除員林市黃金帝國大樓。記者簡慧珍／攝影

彰化縣「北喬友．南黃金」兩大危樓，喬友大樓已被縣政府強制拆除，黃金帝國大樓也從今天起開拆，預計明年5月完成拆除即展開推動公辦都市更新重建，同步規畫招生作業，預計興建樓高22層、地下4樓的住商大樓再現員林市區風華。

縣政府今在員林市黃金帝國旁空地（原公有宿舍群）舉行拆除工程祈福典禮，員林市代理市長賴致富、各級民代出席。縣長王惠美說，黃金帝國原有購物商場、美食街、電影院、KTV、溜冰場等消費娛樂設施，1991年落成啟用後，曾是南彰化最熱鬧繁華的地標，1999年921地震讓黃金帝國出現結構及公共安全的疑慮，逐漸沒落而至荒廢多年。

王惠美說，縣政府面對問題、承擔責任，編列總經費8100萬元拆除黃金帝國，感謝縣議長謝典林和所有議員支持縣政府預算，將拆除面積約1500坪，辦理全縣第一件公辦都市更新案，預計明年5月完成拆除，施工期間縣府和社團法人台灣永續價值共創協會、聚叡物業管理顧問有限公司合作，舉辦公益繪畫活動，把兒童與民眾的繪畫等作品展示在施工圍籬，成為呈現地方記憶與希望的展板。

縣議員凃俊任對黃金帝國頗有淵源，今代表各級民眾致詞時表示，很多市民從40歲、50歲就一直等待處理黃金帝國，等20多年，總算在他們有生之年看到縣政府團隊可以完成這麼艱難的工程，規畫員林市再次蛻變，邁向偉大城市，唯施工期間民眾經過這些路段要特別注意安全。

縣政府建設處說明喬友大樓現況，經2021年6月發生火警並鑑定為危樓，同年12月劃定更新地區，2022年4月獲准自行組織更新會，同年5月召開更新會成立大會，完成更新章程訂定等程序，2023年彰化縣政府完成強制拆除，去年6月喬友大樓更新會與彰化銀行簽署融資11億80萬元，預計改建為地上26樓、地下4樓住商大樓，目前提送都市更新事業及權利變換計畫至縣府審查。

彰化縣員林市黃金帝國大樓今起拆除。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市黃金帝國大樓今起拆除。記者簡慧珍／攝影

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