彰基攜彰化消防局培訓救護員 助斐濟建立急救網絡

彰基醫院和彰化縣消防局協辦斐濟初級救護員技術訓練，10名來自斐濟的救護人員來台，接受頭頸胸腹部創傷、溺水、燒燙傷等外傷與急症緊急處理，協助斐濟建立基礎急救網絡。

彰基醫院今天發布新聞，為協助位在南太平洋的島國斐濟建立初級急救能力，醫院和彰縣消防局協辦「114年度斐濟初級救護員技術訓練」，10名來自斐濟的救護人員來台受訓。

訓練全程以英語授課，內容包括車禍造成的骨折、頭頸胸腹部創傷、溺水、燒燙傷、低體溫、中暑、休克與中風等院前急救關鍵處置的實務操作。

彰基醫院總院長陳穆寬說，台灣與斐濟雖相隔千里，卻共享守護生命信念，也希望藉這次的訓練課程讓一條生命多一次機會，他們的付出就值得，更希望課程加深2國友誼。

參與教學的洪紹棋醫師指出，參與訓練的學員多為消防員背景，課程安排以外傷與急症為主，內容涵蓋骨折、創傷、溺水、胸痛與心電圖檢查等實務科目，希望學員在完成訓練後能應用所學、強化應變能力。

彰基醫院說明，位在南太平洋的斐濟，面積為1萬8274平方公里，人口約為92萬人，而斐濟目前緊急救護體系尚在萌芽階段，缺乏系統化教育資源，期盼透過專業指導與實務協助，協助斐濟建立可持續發展的基礎急救網絡，強化第一線救援能力。