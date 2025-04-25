彰化員林黃金帝國2026年拆完 擬建地上22層住商大樓
彰化縣政府今天舉行南彰化員林市黃金帝國大樓拆除工程祈福典禮，規劃2026年5月拆除完畢，重建為地上22層住商大樓。彰化縣長王惠美表示，期待未來活化員林，帶動地方繁榮。
彰縣府說，黃金帝國為彰化首宗公辦都市更新案，工程範圍除黃金帝國，東側公有宿舍群也納入拆除。
王惠美表示，黃金帝國拆除後將建地上22層、地下4層住商大樓，部分空間作為公益設施，大樓招商規劃同步作業，期待風華再現、活化地方。
她說，黃金帝國1991年落成，設購物商場、美食街、電影院與溜冰場等，曾是南彰化最具代表性地標建築，但1999年921大震重創，黃金帝國有結構及公共安全疑慮，逐漸沒落荒廢，縣府編列總經費新台幣8100萬元拆除。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言