市長盧秀燕選總統慷市民之慨？中市府：「台中通」無額外經費

「台中通」去年底開始通南投，未來還要通彰化、苗栗甚至雲林，伺服器負擔越來越大，勢必會多一筆費用，民進黨議員質疑縣市分擔機制不明「慷台中市民之慨」數位局說明，南投縣串接台中通所需的系統開發經費，全數由南投縣政府自行負擔，台中市無額外編列。

台中市議會今進行財經業務質詢，民進黨市議員黃守達、謝志忠、張玉嬿、王立任聯合質詢。

黃守達詢問，台中通去年底開始通南投，台中市民跟南投縣民可以透過台中通來使用各項市政與縣政服務。他質詢台中跟南投如何去平攤此費用？有設定什麼互惠機制？兩縣市有簽訂行政契約嗎？

根據南投縣政府的標案資料，台中通申接程式及使用者介面增修案僅50萬；黃守達指出，台中市在台中通系統維運及功能擴增，在2025年就需要花費3000多萬，更遑論未來的維運費用，各縣市負擔完全不成比例。

黃守達批評，市長盧秀燕「野心很大」要把大家都納進來，未來台中通不僅要通南投，還要通彰化、苗栗甚至雲林，伺服器負擔越來越大，勢必會多一筆費用，盧市長選總統卻由台中市民來買單？根本慷台中市民之慨。

黃守達質疑，去年十二月底政策上路，讓南投縣府串接台中通後，理當要發布隱私權宣告變更，並取得台中通既有會員同意，但包括自己在內的原有會員，卻未收到變更同意通知。

黃守達現場打開台中通app，請市府官員檢視隱私權政策，裡頭不僅記載「台中市政府隱私權政策」竟然還莫名多了「南投縣政府隱私權政策」，卻從未另取得會員同意，顯然有違「個資法「第15條公務機關搜集個資的規定。

黃守達質疑，台中通有168萬會員個資，另資料蒐集類別也沒有載明一般會員與全功能會員必填的「職業」類別，在個資同意上顯有漏洞，盧市府對於資訊隱私權漠視至此令人擔憂。

數位局說明，在個資安全方面，台中通串接的南投生活資訊服務，如民眾要使用南投縣圖書館系統，需先向南投縣圖書館申辦借閱證；另停車費是以會員自行登錄的車號即時向南投縣停管系統查詢。

其他功能僅為網址導流，同時台中通的資料庫，皆有限制措施，僅允許必要的伺服器及開發人員連線，機敏資料傳輸及儲存均加密處理，以保障會員的個資安全。

數位局強調，在隱私權保護方面為回應使用者關注，配合中央法規規定，持續滾動式檢視隱私權宣告內容及使用者同意機制，確保相關作業更貼近實際應用情境，強化用戶權益的保障。

市議員黃守達、謝志忠、張玉嬿、王立任共同表示，跨域整合當然是好事，但市民的資訊隱私權絕對不能退讓。