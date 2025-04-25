台中市府台鐵達成協議 大甲商圈日式宿舍下半年招商

台中市議會定期大會財經業務質詢，市議員李文傑要求市府盡速完成大甲商圈日式宿舍招商，經發局表示，市府已和台鐵公司達成協議，下半年啟動公開招商，由於日式宿舍位置很好，業界詢問度很高。

市議員李文傑關切大甲商圈日式宿舍何時招商完成？李文傑說，加強大甲火車站周邊的環境及友善設施，包括人行跨越橋連結前站、後站及甲后停車場，提升民眾通行的便利性，火車站廣場及鄰近的日式宿舍周邊環境營造也已完成，但日式宿舍的招商活化，遲遲沒下文。

張峯源表示，市府已和台鐵公司達成協議，預估6月底簽約租賃取得日式宿舍的使用權，下半年就會啟動公開招商程序，由於日式宿舍位置很好，業界詢問度很高。

甲安埔地區仍有產業及商業用地需求，李文傑說，多年前地方不斷反映，希望市府能將台61線以西、不利農耕的地區，規劃作為產業發展用地。經發局已建請都發局納入研究，都發局今年2月召開「台中市樂農休憩策略區-大安、外埔都市計畫及鄉村地區整體規劃委託技術服務案」希望經發局能密切與都發局聯繫，加速推動。

經發局長張峯源表示，甲安埔地區還是有產業發展需求，但是整合私有地需百分之百地主同意，聯合開發難度很高，經發局朝向公墓等公有土地來規劃產業園區，李文傑建議將外埔第一公墓納入評估，張峯源承諾會整體評估。