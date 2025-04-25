快訊

疑天雨路滑…台62線快速道路小貨車翻覆摔爛 傷亡不明搶救中

為和平不得不犧牲？俄致命空襲首都後 基輔市長：烏恐須領土讓步

命運一樣！黃呂錦茹、柯文哲逃不過「偵查第2次」 羈押禁見理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台中市府台鐵達成協議 大甲商圈日式宿舍下半年招商

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
市議員李文傑要求市府盡速完成大甲商圈日式宿舍招商，經發局表示，下半年將招商。記者陳秋雲／攝影
市議員李文傑要求市府盡速完成大甲商圈日式宿舍招商，經發局表示，下半年將招商。記者陳秋雲／攝影

台中市議會定期大會財經業務質詢，市議員李文傑要求市府盡速完成大甲商圈日式宿舍招商，經發局表示，市府已和台鐵公司達成協議，下半年啟動公開招商，由於日式宿舍位置很好，業界詢問度很高。

市議員李文傑關切大甲商圈日式宿舍何時招商完成？李文傑說，加強大甲火車站周邊的環境及友善設施，包括人行跨越橋連結前站、後站及甲后停車場，提升民眾通行的便利性，火車站廣場及鄰近的日式宿舍周邊環境營造也已完成，但日式宿舍的招商活化，遲遲沒下文。

張峯源表示，市府已和台鐵公司達成協議，預估6月底簽約租賃取得日式宿舍的使用權，下半年就會啟動公開招商程序，由於日式宿舍位置很好，業界詢問度很高。

甲安埔地區仍有產業及商業用地需求，李文傑說，多年前地方不斷反映，希望市府能將台61線以西、不利農耕的地區，規劃作為產業發展用地。經發局已建請都發局納入研究，都發局今年2月召開「台中市樂農休憩策略區-大安、外埔都市計畫及鄉村地區整體規劃委託技術服務案」希望經發局能密切與都發局聯繫，加速推動。

經發局長張峯源表示，甲安埔地區還是有產業發展需求，但是整合私有地需百分之百地主同意，聯合開發難度很高，經發局朝向公墓等公有土地來規劃產業園區，李文傑建議將外埔第一公墓納入評估，張峯源承諾會整體評估。

宿舍 李文 火車站

延伸閱讀

大學旁合法掩護麻將撲克館 大學生媽媽陳情中市府管管

民代批重科技、輕傳產？ 高市經發局否認

中市5月發物調券 議員質疑「成例行性政策」：效益何在？

台中烏日會展中心明年停用 議員建議延至高鐵娛樂城完工

相關新聞

市長盧秀燕選總統慷市民之慨？中市府：「台中通」無額外經費

「台中通」去年底開始通南投，未來還要通彰化、苗栗甚至雲林，伺服器負擔越來越大，勢必會多一筆費用，民進黨議員質疑縣市分擔機...

台中市府台鐵達成協議 大甲商圈日式宿舍下半年招商

台中市議會定期大會財經業務質詢，市議員李文傑要求市府盡速完成大甲商圈日式宿舍招商，經發局表示，市府已和台鐵公司達成協議，...

農業面對關稅戰 台中組「大豆ESG智農聯盟」推至米菇

台中市農業局組「大豆ESG永續智農聯盟」推動農業轉型，傳統農業導入無人機、即時影像和智慧手錶健康監控，以降低成本、產量穩...

彰化金蜜芒果連二年災損 今年寒害可申請現金救助

彰化縣金蜜芒果等改良種芒果今年1、2月低溫寒害受災嚴重，彰化縣政府農業處今天表示，農業部已公告彰化縣改良種芒果已符合農業...

魚苗放流台中第一「魚兒游去哪？」議員：市府應掌握存活率

台中市議會今進行財經農委員會業務質詢，議員楊典忠表示，中市公私團體申請魚苗放流總數4062萬尾，六都第一，議員認為市府每...

玉峰國小轉型品格英語學院 水里鄉民盼改為長照據點

南投縣水里鄉玉峰國小2016年併校，由宏達電所屬宏達文教基金會成立品格英語學院，居民要求今年7月期滿後，收回作為長照據點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。