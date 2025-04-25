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農業面對關稅戰 台中組「大豆ESG智農聯盟」推至米菇

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
議員張瀞分指出，美國關稅看似對台中農產品直接影響不大，但是間接影響是很可怕的。記者陳秋雲/攝影
議員張瀞分指出，美國關稅看似對台中農產品直接影響不大，但是間接影響是很可怕的。記者陳秋雲/攝影

台中市農業局組「大豆ESG永續智農聯盟」推動農業轉型，傳統農業導入無人機、即時影像和智慧手錶健康監控，以降低成本、產量穩定提高一倍，也幫助台中市大豆製品，成功打入連鎖超商和速食店。

市議員張瀞分今天在議會質詢說，美國對等關稅大戰，鬧得全世界不得安寧，金融市場暴漲暴跌，各類貨物進出口秩序大亂，過去穩定的訂單也沒了，企業經營受到嚴重衝擊。不僅工具機、自行車、汽車零組件等企業受影響，農業也受到衝擊。

台中市去年農產品總外銷金額約為3.47億元，其中外銷美國只有526萬元，主要是文心蘭及地瓜初級加工品。

張瀞分指出，美國關稅看似對台中農產品直接影響不大，但是間接影響是很可怕的，如果台灣以「零關稅」為基準向美國談判，未來美國稻米、豬肉等農產品大舉進口，將衝擊台中市的稻米及豬肉價格，市政府一定要向中央強烈要求，絕不能犧牲農民權益，中央880億支持方案也要盡快落實到地方。

張瀞分肯定農業局輔導保證責任台中市大人物農產運銷合作社，結合大肚區雜糧產銷班第2班與第3班農民組成「台中市大豆ESG永續智農聯盟」，並且鼓勵農業局，推廣智慧農業不要只針對大豆，還要擴及其他的農產品，落實照顧農民、友善環境及提升效益的價值。 

農業局長張敬昌表示，聯盟導入無人機派工作業與節水灌溉技術，使大豆種植大幅節省用水、減少碳排放，同時有效降低農藥與化學肥料用量，每公頃大豆產量更可穩定提升至3公噸，直接讓農民受益。

過去推動智慧農業都只是點狀分布，由個別農戶導入監控平台或大數據，農業局擴大整合成聯盟，讓田間及產銷管理更為嚴密，對農業的生產、製造、儲存、運銷等有更大助益。未來智農聯盟也會擴及到霧峰水稻及新社香菇。

農業局長張敬昌說，台中市還會繼續推水稻，推菇類，希望整個智農聯盟，可以在台中市前面推展開來。

台中市 美國 農民

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