快訊

阿金散步「遭內褲套頭」丟臉到當場趴地崩潰！網笑翻：狗狗瞬間社死了

中和男訪弟敲門無回應！開門驚見「陳屍沙發」有屍斑

很多人不知道！全家超商推1隱藏服務 眾人大讚：太佛、太貼心

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化金蜜芒果連二年災損 今年寒害可申請現金救助

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣金蜜芒果等改良種芒果今年1、2月低溫寒害受災嚴重，農業部已公告符合農業天然災害現金救助標準，可申請救助。圖／彰化縣府提供
彰化縣金蜜芒果等改良種芒果今年1、2月低溫寒害受災嚴重，農業部已公告符合農業天然災害現金救助標準，可申請救助。圖／彰化縣府提供

彰化縣金蜜芒果等改良種芒果今年1、2月低溫寒害受災嚴重，彰化縣政府農業處今天表示，農業部已公告彰化縣改良種芒果已符合農業天然災害現金救助標準，即日起到5月8日受災農民可向各公所申報，每公頃救助額度為10萬元。

今年初因一波波寒流，埔心鄉、社頭鄉等各鄉鎮農民種植的金蜜芒果傳出寒害，農民反映，不僅結果率低，開出的花苞也被凍傷腐壞，今年至少會減產二、三成。

縣府農業處長蕭麗玲表示，今年初因寒害，授粉率不佳而傳出災損，彰化縣包括金蜜芒果等改良種芒果種植面積近180公頃，其中以田中鎮41公頃、埔心鄉產銷班約30公頃最多，其他還有社頭鄉、彰化市、員林市、大村鄉、永靖鄉等鄉鎮都是產區。

受氣候影響，金蜜芒果已連續二年受災減產，以往一般禮盒6粒裝可賣到450元，頂級金蜜芒果甚至一盒可賣到700元，但連二年減產讓農民苦不堪言。

農業部已公告彰化縣因「1到2月低溫」致改良種芒果受損已符合農業天然災害現金救助標準，農民種植改良種芒果若受損率達20%以上者，可向所在地公所申請現金救助，未達20%者不予救助。

彰化縣府農業處也提醒農民，彰化縣也公告為農業天然災害低利貸款地區，欲申借貸款的農民可向公所申請核發農業天然災害受災證明書，並於證明書核發翌日起15日內，檢附該證明書、使用土地及設施合法證明文件及「農業天然災害復建及復耕計畫書」向當地農會提出申請。　　

縣長王惠美提醒農友，近年來天氣異常，所種植的農作物如有災損情況，可先至當地公所通報，縣府會在第一時間彙整轄內各鄉鎮市災損情形後，邀集台中區改良場、農糧署及公所等單位組成勘災小組，確認災損情形後，將立即函報農業部爭取救助。

彰化縣金蜜芒果等改良種芒果今年1、2月低溫寒害受災嚴重，農業部已公告符合農業天然災害現金救助標準，可申請救助。圖／彰化縣府提供
彰化縣金蜜芒果等改良種芒果今年1、2月低溫寒害受災嚴重，農業部已公告符合農業天然災害現金救助標準，可申請救助。圖／彰化縣府提供
彰化縣金蜜芒果等改良種芒果今年1、2月低溫寒害受災嚴重，農業部已公告符合農業天然災害現金救助標準，可申請救助。圖／彰化縣府提供
彰化縣金蜜芒果等改良種芒果今年1、2月低溫寒害受災嚴重，農業部已公告符合農業天然災害現金救助標準，可申請救助。圖／彰化縣府提供
彰化縣金蜜芒果等改良種芒果今年1、2月低溫寒害受災嚴重，農業部已公告符合農業天然災害現金救助標準，可申請救助。圖／彰化縣府提供
彰化縣金蜜芒果等改良種芒果今年1、2月低溫寒害受災嚴重，農業部已公告符合農業天然災害現金救助標準，可申請救助。圖／彰化縣府提供

芒果 農民

延伸閱讀

家長炸鍋！彰化2偏鄉國中優免名額送明星私中 鄉鎮長喊「還我名額」

彰化罷免謝衣鳯二階連署過半 急向曹興誠求援衝刺

2025台灣設計展10月登場 彰化縣府辦論壇邀設計人交流

花蓮芒果受低溫影響每公頃10萬元救助 受理至5月6日

相關新聞

台中新光三越氣爆復原進入第三階段 全面修復內外多項設施

台中新光三越百貨中港店2月13日發生氣爆，釀5死38傷，百貨停業至今超過2個月。復原工作分為三階段，第一階段、第二階段已...

市府台鐵達成協議 大甲商圈日式宿舍下半年招商

台中市議會定期大會財經業務質詢，市議員李文傑要求市府盡速完成大甲商圈日式宿舍招商，經發局表示，市府已和台鐵公司達成協議，...

農業面對關稅戰 台中組「大豆ESG智農聯盟」推至米菇

台中市農業局組「大豆ESG永續智農聯盟」推動農業轉型，傳統農業導入無人機、即時影像和智慧手錶健康監控，以降低成本、產量穩...

彰化金蜜芒果連二年災損 今年寒害可申請現金救助

彰化縣金蜜芒果等改良種芒果今年1、2月低溫寒害受災嚴重，彰化縣政府農業處今天表示，農業部已公告彰化縣改良種芒果已符合農業...

魚苗放流台中第一「魚兒游去哪？」議員：市府應掌握存活率

台中市議會今進行財經農委員會業務質詢，議員楊典忠表示，中市公私團體申請魚苗放流總數4062萬尾，六都第一，議員認為市府每...

玉峰國小轉型品格英語學院 水里鄉民盼改為長照據點

南投縣水里鄉玉峰國小2016年併校，由宏達電所屬宏達文教基金會成立品格英語學院，居民要求今年7月期滿後，收回作為長照據點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。