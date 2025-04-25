彰化金蜜芒果連二年災損 今年寒害可申請現金救助

彰化縣金蜜芒果等改良種芒果今年1、2月低溫寒害受災嚴重，彰化縣政府農業處今天表示，農業部已公告彰化縣改良種芒果已符合農業天然災害現金救助標準，即日起到5月8日受災農民可向各公所申報，每公頃救助額度為10萬元。

今年初因一波波寒流，埔心鄉、社頭鄉等各鄉鎮農民種植的金蜜芒果傳出寒害，農民反映，不僅結果率低，開出的花苞也被凍傷腐壞，今年至少會減產二、三成。

縣府農業處長蕭麗玲表示，今年初因寒害，授粉率不佳而傳出災損，彰化縣包括金蜜芒果等改良種芒果種植面積近180公頃，其中以田中鎮41公頃、埔心鄉產銷班約30公頃最多，其他還有社頭鄉、彰化市、員林市、大村鄉、永靖鄉等鄉鎮都是產區。

受氣候影響，金蜜芒果已連續二年受災減產，以往一般禮盒6粒裝可賣到450元，頂級金蜜芒果甚至一盒可賣到700元，但連二年減產讓農民苦不堪言。

農業部已公告彰化縣因「1到2月低溫」致改良種芒果受損已符合農業天然災害現金救助標準，農民種植改良種芒果若受損率達20%以上者，可向所在地公所申請現金救助，未達20%者不予救助。

彰化縣府農業處也提醒農民，彰化縣也公告為農業天然災害低利貸款地區，欲申借貸款的農民可向公所申請核發農業天然災害受災證明書，並於證明書核發翌日起15日內，檢附該證明書、使用土地及設施合法證明文件及「農業天然災害復建及復耕計畫書」向當地農會提出申請。