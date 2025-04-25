魚苗放流台中第一「魚兒游去哪？」議員：市府應掌握存活率

台中市議會今進行財經農委員會業務質詢，議員楊典忠表示，中市公私團體申請魚苗放流總數4062萬尾，六都第一，議員認為市府每年編列70萬，編了10幾年，質疑市府未掌握存活率。

根據漁業署「正確放流」統計資料，從2019年至今，各縣市公私團體辦理魚苗放流活動的數量，台中市以4062萬尾魚苗高居台灣西部沿海縣市第一。

台中市海洋資源暨漁業發展所6年放流魚苗2869萬尾，也是六都所屬機關中的第一名。

議員楊典忠說，台中市公私團體申請放流這麼多魚苗，市府有辦法追蹤這些魚游去哪裡？還是魚苗成了海裡其他大魚的午餐？抑或市府放流之後就對魚苗說「祝福你平安長大」就沒事？

楊典忠認為，政策預算編列就要了解執行成效，魚苗放流經費預算編列十幾年，究竟增加多少漁業資源？花的是納稅人的錢，應掌握放生魚苗之後的健康存活率。

副市長黃國榮表示，魚苗放流順利長大、適應不良都有可能，需要長時間觀察追蹤，可以運用科技調查魚苗放流效益，漁業單位應進行了解。

農業局長張敬昌表示，放流魚苗魚種是中央單位規畫，由水試所規劃各縣市放流環境，台中市放流魚種為近海魚種，需要沿海人工海礁，可以避免被大魚吃掉，市府放流與民間放生不能混為一談，放流是專業性的工作，經過研究單位評估才放行，而且從旁做輔導監督。

數位發展局長林谷隆表示，中央數發部數位產業署針對智慧漁業，運用智慧感測器監測外海洋流與水溫，監控魚苗到成魚的生長狀況，會與農業局研究如何導入魚苗放流工作。

依據「水產動物增殖放流限制及應遵行事項」，民間團體或民眾要進行放生、放流要向台中市政府農業局申請，海洋魚苗放流向海資所申請，市政府同意備查後，副本給中央漁業署。