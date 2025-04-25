玉峰國小轉型品格英語學院 水里鄉民盼改為長照據點
南投縣水里鄉玉峰國小2016年併校，由宏達電所屬宏達文教基金會成立品格英語學院，居民要求今年7月期滿後，收回作為長照據點。南投縣教育處和基金會、公所討論後，決定再簽3年合約，並開放部分校園空間設施，供居民使用。
水里鄉玉峰國小因少子化在2016年併校，為避免校舍閒置，縣政府與宏達文教基金會合作，由基金會改造校舍增設無障礙設施和衛浴設備，成立南投首座品格英語學院，合約期限為9年，今年7月底約滿。
當地居民認為，品格英語學院成立後，與地方互動不多，舉辦營隊活動，使用的教室也沒那麼多，希望7月底約滿後，改由鄉公所收回，作為長照據點或日托中心，嘉惠長者。水里鄉公所也有意願接手，活化校園空間。
南投縣教育處長王淑玲說，品格英語學院是縣府和宏達文教基金會合作，除了改造校舍，也提供全縣國小四年級學生參加英語營隊，每星期一次，每梯次三天人數最多50人，包括師資、教材都由基金會負責，提供學生免費英語學習環境。
居民和公所希望能收回校地，作為長照據點或日托中心，縣府也尊重居民意見。玉峰國小校地產權，5筆為縣府，公所與私有地各佔1筆，公所持有面積逾3分之1，縣府希望鄉公所先完成規劃設計及地目變更等作業程序，估計時間需要2至3年。
為了避免這段期間校園閒置，縣府將和宏達文教基金會續約3年，繼續提供國小英語營隊課程，基金會開放學校運動場、體育設施 ，讓居民進入校園活動，增進與社區互動。
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