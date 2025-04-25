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居住50年等不到自來水！台中市大雅「這里」居民靠買水喝
和平新路位於大雅區邊陲，自來水管線未能延伸至居民家門口，居民住50年等不到自來水，長年仰賴使用地下水，生活極度不便，一家四口改喝瓶裝水，每月要喝掉四大箱，立委楊瓊瓔今天會同市議員吳呈賢、吳建德前往當地會勘，呼籲中央與地方協力推動延管工程，力拚年底前讓家戶接管，使用安全、穩定的自來水。
台中市大雅區和平新路居民表示，早年都是自行鑿設的簡易井，水源缺乏管理與檢測，多年來沒有自來水管線，當地多數居民只能靠井水或購買瓶裝水飲用，近年憂心地下水汙染，擔心井水水質不佳，尤其汛期或旱季期間，水質變化劇烈，大家擔心含鐵、水垢或細菌超標，平時只能拿來洗衣、沖廁所，不敢直接飲用。
蔡姓住戶說，住在這裡已超過50年，一直等不到自來水接管，一家四口飲用水改買瓶裝水，1個月要喝掉4大箱，長久下來開銷龐大，對家庭是一大負擔，「開銷實在吃不消！」市議員吳呈賢、吳建德認為「和平新路地處偏遠，但民眾一樣繳稅，理應享有等同權益。」建議市府及大雅區公所主動協助居民取得合法接水資格，並協調免收路面修復費用，加速推動延管工程上路。
立委楊瓊瓔承諾將持續向中央爭取補助差額，並與台中市政府經發局協商是否比照光復路延管工程由市府協助路面修復費用，希望年底前讓家戶接管，建議和平新路案可仿效今年3月完工的光復路延管案，透過經發局預算支應路修費，總計投入870多萬元，就可以成功改善12戶用水困境，供水普及率由92.81%提升至93.22%。
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