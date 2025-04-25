居住50年等不到自來水！台中市大雅「這里」居民靠買水喝

和平新路位於大雅區邊陲，自來水管線未能延伸至居民家門口，居民住50年等不到自來水，長年仰賴使用地下水，生活極度不便，一家四口改喝瓶裝水，每月要喝掉四大箱，立委楊瓊瓔今天會同市議員吳呈賢、吳建德前往當地會勘，呼籲中央與地方協力推動延管工程，力拚年底前讓家戶接管，使用安全、穩定的自來水。

台中市大雅區和平新路居民表示，早年都是自行鑿設的簡易井，水源缺乏管理與檢測，多年來沒有自來水管線，當地多數居民只能靠井水或購買瓶裝水飲用，近年憂心地下水汙染，擔心井水水質不佳，尤其汛期或旱季期間，水質變化劇烈，大家擔心含鐵、水垢或細菌超標，平時只能拿來洗衣、沖廁所，不敢直接飲用。

蔡姓住戶說，住在這裡已超過50年，一直等不到自來水接管，一家四口飲用水改買瓶裝水，1個月要喝掉4大箱，長久下來開銷龐大，對家庭是一大負擔，「開銷實在吃不消！」市議員吳呈賢、吳建德認為「和平新路地處偏遠，但民眾一樣繳稅，理應享有等同權益。」建議市府及大雅區公所主動協助居民取得合法接水資格，並協調免收路面修復費用，加速推動延管工程上路。