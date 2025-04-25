台中新光三越氣爆復原進入第三階段 全面修復內外多項設施
台中新光三越百貨中港店2月13日發生氣爆，釀5死38傷，百貨停業至今超過2個月。復原工作分為三階段，第一階段、第二階段已完成，第三階段「整體修復到可供使用」，日前由新光三越提出計畫，市府同意備查，將全面修復外牆、結構、升降機、瓦斯水電等。
都市發展局指出，新光三越公司提出的三階段修復計畫，第一階段是外牆懸掛物緊急搶修，新光三越3月27日已在外牆架設14面防護網、地面架設安全圍籬；第二階段是建築物整體安全評估與人員暫時進出，新光三越3月5日完成私人取物、4月7日完成專櫃與物流取貨。
都發局表示，新光三越公司3月27日提出「整體整建修復至可供使用計畫」，但僅包含施工鷹架與甲種安全圍籬資料，未提出整體安全評估與專業簽證；新光三越後續與都發局討論3次補正內容，4月23日再提出完整計畫，並由專業技師簽證，都發局同意備查。
都發局長李正偉表示，新光三越提出的完整計畫盤點各施工修繕項目，包含外牆、結構、升降機、消防、瓦斯、水電、空調等管線與室內裝修，後續可依計畫修復；目前11、12樓仍屬管制區域，台中地檢署授權第六警分局管制，新光三越施工前須經過六分局確認。
都發局指出，目前施工進度包含：甲種安全圍籬惠來路側4月7日完成、台灣大道與惠來路側4月9日完成，因此4月9日起惠來路解除交通管制；鷹架架設部分，北側已搭建至5樓，東側搭建至6樓，西側搭建至9樓。
都發局補充，火災調查涉及的瓦斯管線檢查與修復不屬於建築法規管理範圍，由新光三越向欣中天然氣公司申請辦理；修復過程中新光三越若要變更使用或室內裝修，仍須辦理變更使照或裝修許可申請。修復完畢後，新光三越須經專業技師簽證並向都發局申請恢復使用，獲得核准方可恢復。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言