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台中新光三越氣爆復原進入第三階段 全面修復內外多項設施

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中新光三越百貨修復工作進入第三階段，目前正在搭設外牆鷹架。圖／台中市政府提供
台中新光三越百貨修復工作進入第三階段，目前正在搭設外牆鷹架。圖／台中市政府提供

台中新光三越百貨中港店2月13日發生氣爆，釀5死38傷，百貨停業至今超過2個月。復原工作分為三階段，第一階段、第二階段已完成，第三階段「整體修復到可供使用」，日前由新光三越提出計畫，市府同意備查，將全面修復外牆、結構、升降機、瓦斯水電等。

都市發展局指出，新光三越公司提出的三階段修復計畫，第一階段是外牆懸掛物緊急搶修，新光三越3月27日已在外牆架設14面防護網、地面架設安全圍籬；第二階段是建築物整體安全評估與人員暫時進出，新光三越3月5日完成私人取物、4月7日完成專櫃與物流取貨。

都發局表示，新光三越公司3月27日提出「整體整建修復至可供使用計畫」，但僅包含施工鷹架與甲種安全圍籬資料，未提出整體安全評估與專業簽證；新光三越後續與都發局討論3次補正內容，4月23日再提出完整計畫，並由專業技師簽證，都發局同意備查。

都發局長李正偉表示，新光三越提出的完整計畫盤點各施工修繕項目，包含外牆、結構、升降機、消防、瓦斯、水電、空調等管線與室內裝修，後續可依計畫修復；目前11、12樓仍屬管制區域，台中地檢署授權第六警分局管制，新光三越施工前須經過六分局確認。

都發局指出，目前施工進度包含：甲種安全圍籬惠來路側4月7日完成、台灣大道與惠來路側4月9日完成，因此4月9日起惠來路解除交通管制；鷹架架設部分，北側已搭建至5樓，東側搭建至6樓，西側搭建至9樓。

都發局補充，火災調查涉及的瓦斯管線檢查與修復不屬於建築法規管理範圍，由新光三越向欣中天然氣公司申請辦理；修復過程中新光三越若要變更使用或室內裝修，仍須辦理變更使照或裝修許可申請。修復完畢後，新光三越須經專業技師簽證並向都發局申請恢復使用，獲得核准方可恢復。

新光三越外牆鷹架北側搭建至5樓，東側搭建至6樓，西側搭建至9樓。圖／台中市政府提供
新光三越外牆鷹架北側搭建至5樓，東側搭建至6樓，西側搭建至9樓。圖／台中市政府提供
工程人員穿戴裝備搭建鷹架。圖／台中市政府提供
工程人員穿戴裝備搭建鷹架。圖／台中市政府提供
第三階段修復項目包含外牆、結構、升降機、瓦斯水電等等。圖／台中市政府提供
第三階段修復項目包含外牆、結構、升降機、瓦斯水電等等。圖／台中市政府提供

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