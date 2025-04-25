台中「粉紅公路」快完工 大肚山「粉藍項鍊」浪漫登場

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中大肚山上的「粉紅公路」即將完工，將與華南路「藍色公路」形塑出大肚山專屬的「粉藍項鍊」。圖／台中市政府提供
台中大肚山上的「粉紅公路」即將完工，將與華南路「藍色公路」形塑出大肚山專屬的「粉藍項鍊」。圖／台中市政府提供

台中市大肚區再添浪漫新亮點！台中市建設局升級華山路沿線路燈，更換為新型LED節能燈具，打造「粉紅公路」，還被市長盧秀燕暱稱為「芭比公路」，工程預計5月底前完工，屆時將與同在大肚山上的華南路「藍色公路」，形塑出大肚山專屬的「粉藍項鍊」。

建設局長陳大田日前到場視察，市議員林昊佑、大肚區長楊明坤及多名在地里鄰長都到場關心，對工程進度表達高度關注，盼嶄新夜間特色景點早日完工，帶動地方發展與觀光人潮。

陳大田說，市府持續營造友善行車環境並強化地方觀光特色，加碼推動華山路「粉紅公路」計畫，透過沿線路燈增設粉色風格柱頂燈，並將水泥護欄及擋土牆粉刷為白色，搭配節能LED太陽能燈具與粉色反光片，提升夜間能見度與行車安全。

陳大田說明，「粉紅公路」完工後，將與華南路既有的「藍色公路」相輝映，夜間燈光宛如藍寶石與玫瑰交織，形塑出大肚山專屬的「粉藍項鍊」，為地方夜景注入新風貌，也為自行車騎士打造兼具體能挑戰與視覺饗宴的嶄新路線。

建設局指出，為強化大肚區通往南屯及市區的交通便利，市府斥資13億元推動「華南路以東銜接特3號（向上路）道路工程」，全長1864公尺，全線預計於今年6月完工。未來通車後，將與華山路串聯成網，形成大肚區與市區緊密連結的交通路網，提升大肚與南屯整體運輸系統的效率與便捷性。

台中市建設局升級大肚山華山路沿線路燈，打造「粉紅公路」，預計今年5月底前完工。圖／台中市政府提供
台中市建設局升級大肚山華山路沿線路燈，打造「粉紅公路」，預計今年5月底前完工。圖／台中市政府提供
台中大肚區華南路沿途藍色路燈灑落，素有「藍色公路」美稱。記者趙容萱／攝影
台中大肚區華南路沿途藍色路燈灑落，素有「藍色公路」美稱。記者趙容萱／攝影

台中市 景點 自行車

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