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中捷紅線可行性報告 拚明年提報

聯合報／ 記者陳敬丰黑中亮／台中報導
中捷紅線將串聯一中商圈到豐原車站，強化北台中運輸效能。圖／台中市政府提供
中捷紅線將串聯一中商圈到豐原車站，強化北台中運輸效能。圖／台中市政府提供

台中捷運紅線（崇德豐原線）是中捷中期路網優先推動路線之一，中市府4月初完成可行性研究採購案評選，昨天公告決標，預計明年完成可行性研究報告，提報中央審議。

台中市府2022年將中捷紅線列為中期路網，捷運工程局長蘇瑞文指出，紅線總長11.8公里，從崇德路與三民路口開始，沿途經過崇德路、承德路、豐原大道一段與中正路等主要幹道，預計設置9座高架車站，可以強化北台中地區的交通運輸效能。

蘇瑞文指出，市府後續將實地踏勘，掌握路廊沿線狀況，納入可行性研究路線、場站與機場設置地點的研究分析，目標2026年完成可行性研究，提報中央審議；希望中捷紅線完成後，捷運路網更完善。

豐原里長協會理事長連佳振表示，捷運紅線有譜！若能透過紅線從一中商圈連結到豐原，再連結至豐原火車站路網共構，一次到位最符合地方需求。

民進黨籍議員謝志忠說，捷運崇德豐原線大台中捷運拼圖重要的一塊，獨缺一角整個城市發展無法完整，他強調唯有讓豐原、后里、山城有效接軌，才是實現區域均衡的重要一步。

國民黨議員邱愛珊指出，捷運紅線能提早作可行性評估，很讓人高興，但原計畫終點只到豐原大道與中正路口，建議銜接到豐原火車站，帶動豐原廟東復興商圈，促進地方經濟。

議員吳呈賢表示，樂見紅線有進展，潭子在公路方面僅仰賴74號快速道路連結市區，根本不夠，因隔鄰的北屯區大樓新建案林立，潭子段經常塞車，地方期待蓋捷運。

台中捷運 火車站 豐原

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