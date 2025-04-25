「台中幣」助推淨零碳排 預計暑期上路

台中市政府推動淨零碳排，推出「台中幣」，民眾搭乘大眾運輸、做回收等都可兌換，到特約商家消費，預計暑期上路。議員認為，應擴大使用台中幣的商家，並與購物節或物調券等振興經濟策略結合；市府表示，會持續擴大用途，如停車、運動中心等。

台中市數位發展局透過「台中通」App推出台中幣，民眾搭乘公共運輸、資源回收等節能減碳作為，可以完成App中的任務獲得台中幣，到台中幣特約商家消費折抵點數；今年3月完成內部測試，目前正在根據測試回饋調整功能，預計今年6、7月間上路。

數發局長林谷隆表示，目前規畫4項任務，包含與交通局合作的大眾交通運輸、與衛生局和運動局合作的減肥健康計步、與文化局合作的鼓勵購買電子書、與環保局合作的資源回收獎勵；民眾完成任務可以獲得台中幣，目前參考中央推動的「台灣Pay」採取10點兌換1元新台幣。

台中市議會昨進行財經業務質詢，民進黨籍議員張玉嬿表示，目前規畫方向，台中幣僅適用於特約商家，商家數量不足，誘因不強，建議擴大兌換範圍到四大超商、百貨量販乃至社區在地商家。

民進黨籍議員黃守達認為，應該參考新北市推出的「新北幣」另與振興經濟結合，包括台中購物節、物調券等等優惠措施。新北市則是只要參加市政互動、品嘗地方小吃、旅遊就能享有「新北幣」回饋，可折抵消費額，也可以兌換如7-11咖啡、捷運輕軌一日票等等。

林谷隆說，會持續開發淨零點數可使用的商家，目前是第一期規畫，第二期將擴增與交通局、運動局對接，增加停車費兌換、國民運動中心費用兌換等等。經濟發展局展張峯源表示，有討論過是否加入購物節與物調券，但牽涉到預算問題，會再研議。