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全台最大商城明年底完工 江啟臣批「交通動線」：中央不顧台中塞車
號稱全台最大的台中高鐵娛樂購物城「D-ONE第一大天地」預計明年底開幕營運，立法院交通委員會今視察附近交通動線時，立法院副院長江啟臣批中央遲遲未規畫，「租金都是中央拿、不顧台中人塞車苦」，要求中央盡速解決。
台中高鐵娛樂購物城緊鄰高鐵台中站、土地面積廣達4.8萬坪，投資逾200億元，去年6月動工，定名為「D-ONE第一大天地」，預計進駐購物中心、電影院、五星級酒店，並搭配A級商辦大樓、國際會議中心等。其中五星級酒店引進歐洲奢華「第一大凱賓斯基酒店」總建築面積達2萬坪，內設312間豪華客房，完工後將成為中台灣最大酒店。
立法院交通委員會藍委江啟臣、黃健豪、顏寬恒今天下午1時30分赴台中高鐵站，聽取台中市交通局長葉昭甫簡報交通現況。
葉昭甫說，中央地方攜手改善台中高鐵特區交通，「國道一號新增匝道銜接高鐵特區」可行性評估預計8月結案，請中央編列相關經費；請中央盡速啟動台74線增建匝道，以及匝道口拓寬作業。
交通部次長伍勝園說，國道1號新增匝道涉及環評，將專案討論施工可行性。
江啟臣說，台中高鐵站目前平均一天人流有7萬人進出，「D-ONE第一大天地」預計明年底完工後，人流恐增加一倍，當地匯聚台鐵、中捷、國道、台74環線及市區道路，「五路財神都在這裡」，將嚴重衝擊當地交通。但高鐵、高鐵娛樂城市租金都是中央在收，塞車卻是地方之苦，要求台74線增建匝道，以及匝道口拓寬納入明天的專案小組討論。
交通部說明，提供台中市97萬元進行國道1號轉彎段道路評估，相關補助於8月結案，至於台74線匝道增建及高鐵東路匝道拓寬等事項，由台中市府進行台74西道拓寬評估，預計4月底就可完成，環評及可行性評估將由「專案小組」與市府協調盡速辦理。
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