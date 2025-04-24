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台中物調券大排長龍挨批 經發局：分時段場域發放

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市政府今年首波物調券共35萬張，5月2日至4日發放，預計創造7000萬元商機。圖／聯合報系資料照
台中市政府今年首波物調券共35萬張，5月2日至4日發放，預計創造7000萬元商機。圖／聯合報系資料照

台中市政府連續第三年推出物調券，100元換200元，拚促進各大市場與商圈的買氣。議員質疑，物調券發放方式不佳，每每引起大排隊堵塞交通，也讓民眾風吹日曬雨淋；經濟發展局回應，本次因應不同族群消費習慣，在每天上下午與晚上不同場域發放。

市府今年5月2日到4日發放第一波物調券，在全市107處夜市、商場、攤販、商圈等地發出35萬張，每人每場域限兌換2張，可用現金100元兌換200元的商品，使用期限到5月8日，預估創造7000萬元商機；11月下旬將發放第二波物調券。

台中市議會今天業務質詢，民進黨議員陳淑華表示，每年市府大張旗鼓宣傳物調券，但其實只有發放那幾天攤商生意較好，並沒有提升回購率；前幾年發放時，很多阿公阿嬤帶小孩子排隊，造成道路壅塞，甚至發生爭吵，且最近天氣炎熱，市府應調整發放方式不要讓民眾排隊。

民進黨籍議員謝家宜質疑，物調券已發放第五次，今年還是存在各地機制不一、動線混亂、排隊太長、重複領取與宣傳不足的問題；議員周永鴻指出，物調券分配的區域不夠均衡，且每次都讓民眾瘋搶、排隊，有「弱智化」民眾之嫌。

經發局長張峯源回應，今年因應不同族群消費習慣，在5月2日到4日3天活動時間中，分為上午、下午、晚上在不同類型的場域發放，因應不同場域的人潮多寡，原則上假日發放券數也比平日多；發放前會加強宣導規則，也請警方支援維持秩序。

張峯源表示，去年物調券活動創造超過1.4億元商機，還帶動其他縣市跟進，民調也顯示高達83%民眾滿意、84%民眾認為有助促進消費，場域、攤商也都反映有創造出新的客源，台中近3年批發業、零售業營業額有所成長。

民進黨多名議員質疑，物調券發放方式不佳，且經濟效益有限。經濟發展局回應，今年分時段與場域發放，且民調顯示消費者與商家都滿意物調券。圖／陳雅惠辦公室提供
民進黨多名議員質疑，物調券發放方式不佳，且經濟效益有限。經濟發展局回應，今年分時段與場域發放，且民調顯示消費者與商家都滿意物調券。圖／陳雅惠辦公室提供

台中市 消費 議員

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