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來台中免費聽好歌 「流行金曲音樂節」5月3、4日登場

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府新聞局首度推出「2025中氣十足華語流行金曲音樂節」全程免費。圖／新聞局提供
台中市政府新聞局首度推出「2025中氣十足華語流行金曲音樂節」全程免費。圖／新聞局提供

台中市政府新聞局首度推出「2025中氣十足華語流行金曲音樂節」5月3日至4日將在圓滿戶外劇場熱血登場，全程免門票。

新聞局長欒治誼指出，台中金曲音樂節5月3日至4日在台中圓滿戶外劇場盛大登場，活動聚焦1970至1980年代的經典華語金曲，喚起大家的青春回憶。

新聞局以往舉行的音樂活動多以年輕族群、搖滾或親子音樂為主，首度推出此活動，邀請跨世代堅強卡司共襄盛舉，不僅有玖壹壹、陳雷、沈文程、亂彈阿翔、林曉培、傻子與白痴等17組藝人輪番開唱，更以1970年代至今的經典曲目為主軸，重新編曲、混搭跨世代風格，打造金曲派對。

「宋德鶴」主唱允成表示，市府舉辦這場音樂節，1970至1980年代的經典歌曲是年輕歲月重要陪伴，他將帶來多首耳熟能詳的經典曲目。

新聞局補充，「2025台中金曲音樂節」5月3日16時30分至21時、5月4日16時30分至20時40分免費舉行，免票入場，地點在台中圓滿戶外劇場，同步在三立新聞網YouTube與Vidol YouTube直播。

劇場 台中市 華語 音樂

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