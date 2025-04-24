台中烏日會展中心明年停用 議員建議延至高鐵娛樂城完工

台中烏日會展中心啟用7年多，是國內重要會展場所，明年將停止使用，由市府收回用地後招商。議員表示，烏日會展中心的定位是國內商展，與即將啟用的水湳國際會展中心定位不同，建議等到2028年高鐵娛樂城完工後再停用；經發局表示會考慮。

烏日會展中心位於高鐵台中站附近，2017年啟用，是一棟可容納1100個攤位的臨時展館，承辦項目包含展示會、國內各項展演、藝文活動、展售會等等。市府表示，位於水湳的台中國際會展中心今年底開幕，烏日會展中心明年中就會由地政局收回，辦理招商。

民進黨籍議員曾威表示，烏日交通條件良好，會展中心旁是高鐵台中站、台鐵新烏日站與中捷綠線高鐵台中站的三鐵共構，對參展廠商非常方便，從高鐵下車就到展場；近期舉辦的改裝車展、寵物用品展、寢具展等等都吸引大量人潮，是否能協調繼續使用？

經發局長張峯源指出，內部有評估過烏日會展中心是否做為商場繼續使用，不過有定位重複的問題，水湳國際會展中心今年10月試營運、12月開幕，位於高鐵台中站旁的高鐵娛樂購物城也將在2、3年後完工啟用，會有2、3000個攤位，烏日會展中心並無繼續使用的需求。

曾威認為，水湳國際會展中心的目標是大型國際商展，與烏日會展中心面向的國內商展不同；高鐵娛樂城與烏日會展中心的商展性質較類似，但沒那麼快完工，中間會間隔1、2年。台中市雖然還有世貿中心，但交通與停車條件不好，建議延長烏日會展中心使用時間，直到高鐵娛樂城完工為止。