豐原單身聯誼配對率近七成九 情人谷窯出15對新戀情

豐原區戶政事務所日前在情人谷舉辦單身聯誼活動，吸引38位單身男女參與，共同體驗原始農村控窯風情，搭配專業塔羅牌占卜師占卜助攻，幫助參加者透過不同視角瞭解自己及心儀對象，勇敢邁出第一步，成功促成15對民眾互表心意，配對率高達七成九，民政局長吳世瑋表示，期許參加者感情持續加溫，早日配對成功結出好姻緣。

台中市民政局指出，現代人婚姻觀念改變，結婚的考量不再是為了滿足世俗、長輩的期待，更多的是為自己追求一加一大於二的美好生活，因此市府近年持續精心策劃，符合時下民眾喜好的主題式單身聯誼活動，這次「情人窯情、塔羅卜愛」活動期盼提供單身男女更多元的交友途徑，並在輕鬆自然的氛圍中邂逅美好愛情。

豐原區戶政事務所表示，此次活動特別規劃在象徵愛情的豐原在地知名旅遊勝地「情人谷莊園」舉行，戶政所更打造深具豐原特色的「葫蘆娃娃兩小無猜鑰匙圈」與客製化的迷你茄芷袋送給參加者，期待參加者透過愛情之鑰，尋覓如茄芷袋般簡單純粹的愛情，果然在輕鬆氛圍中悄然發生愛情，38位報名者中，竟然配對成功 15對，配對成功率達到七成九

程小姐指出，以往參加聯誼，到了配對階段，常擔心選擇到不適合的對象，缺乏勇氣而放棄配對，但此次豐原舉辦的戶外聯誼活動，不僅去除不自然的環境因素，讓她在體驗控窯、互動遊戲的過程中，可以很自然的觀察心儀對象的個性及價值觀，加上還有專業塔羅牌占卜師現場提供諮詢及建議，猶如打了一劑強心劑，讓她勇敢地做出了選擇。