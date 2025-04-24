彰化永靖出現1.8公里紅河 業者將染花染劑排入遭罰3萬

彰化縣永靖鄉一條灌溉溝渠日前遭染紅，綿延達1.8公里，引起民眾恐慌，彰化縣環保局接獲民眾陳情，往上游追查發現是一家染花業者將清洗染花染劑產生廢水直接排入溝渠，昨天依水汙染防治法開罰3萬元罰鍰。

環保局指出，永靖鄉是彰化縣重要的園藝專業區，由於附近也常有養豬廢水排到溝渠，因此環保局架設有縮時攝影機(CCTV)24小時監控，讓汙無所遁形，並立即揪出汙染源。

環保局表示，最近，永靖鄉民反映指住家附近灌溉溝渠出現「紅色河流」，擔心是工廠排放廢水，恐將汙染農田及農作，環保局接獲陳情後，透過稽查人員多次實地訪視居民及加強巡查，並透過縮時攝影機(CCTV)監控。

本月中旬，環保局再接獲民眾陳情，指大排再度被染紅，稽查人員立即循著汙染水體向上游追查，經多日暗中查察，發現汙染源來自一家染花業者利用放流管線持續排放紅色液體。

在環保局檢具汙染水體事證下，業者坦承4月18日上午清洗含有染劑的容器，將產生廢水直接由自家排水管排放道路旁水溝，並一路染紅至崙仔尾大排，估計長度達1.8公里，雖然染花染劑對人體無害，仍依水汙染防治法處以3萬元罰鍰，還須接受環境講習。