中捷紅線崇德到豐原可行性研究決標 目標明年提報中央

台中捷運紅線（崇德豐原線）是中捷中期路網優先推動路線之一，經過一中商圈、崇德商圈、漢神洲際購物中心與潭雅神綠園道等重要商圈。市府本月初完成可行性研究採購案評選，今天公告決標，預計明年完成可行性研究報告，提報中央審議。

台中市府2022年將中捷紅線列為中期路網，捷運工程局長蘇瑞文指出，紅線總長11.8公里，從崇德路與三民路口開始，沿途經過崇德路、承德路、豐原大道一段與中正路等主要幹道，預計設置9座高架車站，可以強化北台中地區的交通運輸效能，未來銜接綠線、機場捷運線（橘線）。

捷運局表示，中捷紅線的可行性研究技術服務採購案預算金額2000萬元，交通部補助1170萬元，今年2月26日招標，3月25日開標，1家廠商投標，4月7日完成評選，由台灣世曦工程顧問公司以1980萬元得標，今天決標公告。