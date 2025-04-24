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中捷紅線崇德到豐原可行性研究決標 目標明年提報中央

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
中捷紅線將串聯一中商圈到豐原車站，強化北台中運輸效能。圖／台中市政府提供
中捷紅線將串聯一中商圈到豐原車站，強化北台中運輸效能。圖／台中市政府提供

台中捷運紅線（崇德豐原線）是中捷中期路網優先推動路線之一，經過一中商圈、崇德商圈、漢神洲際購物中心與潭雅神綠園道等重要商圈。市府本月初完成可行性研究採購案評選，今天公告決標，預計明年完成可行性研究報告，提報中央審議。

台中市府2022年將中捷紅線列為中期路網，捷運工程局長蘇瑞文指出，紅線總長11.8公里，從崇德路與三民路口開始，沿途經過崇德路、承德路、豐原大道一段與中正路等主要幹道，預計設置9座高架車站，可以強化北台中地區的交通運輸效能，未來銜接綠線、機場捷運線（橘線）。

捷運局表示，中捷紅線的可行性研究技術服務採購案預算金額2000萬元，交通部補助1170萬元，今年2月26日招標，3月25日開標，1家廠商投標，4月7日完成評選，由台灣世曦工程顧問公司以1980萬元得標，今天決標公告。

蘇瑞文指出，市府後續將實地踏勘，掌握路廊沿線狀況，納入可行性研究路線、場站與機場設置地點的研究分析，目標2026年完成可行性研究，提報中央審議；希望中捷紅線完成後，捷運路網更臻完善，打造更安全、舒適、永續的公共運輸環境。

中捷紅線可行性研究今天決標公告，市府預計明年完成可行性研究報告提報中央審議。圖／台中市政府提供
中捷紅線可行性研究今天決標公告，市府預計明年完成可行性研究報告提報中央審議。圖／台中市政府提供

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