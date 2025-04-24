聽新聞
0:00 / 0:00
中捷紅線崇德到豐原可行性研究決標 目標明年提報中央
台中捷運紅線（崇德豐原線）是中捷中期路網優先推動路線之一，經過一中商圈、崇德商圈、漢神洲際購物中心與潭雅神綠園道等重要商圈。市府本月初完成可行性研究採購案評選，今天公告決標，預計明年完成可行性研究報告，提報中央審議。
台中市府2022年將中捷紅線列為中期路網，捷運工程局長蘇瑞文指出，紅線總長11.8公里，從崇德路與三民路口開始，沿途經過崇德路、承德路、豐原大道一段與中正路等主要幹道，預計設置9座高架車站，可以強化北台中地區的交通運輸效能，未來銜接綠線、機場捷運線（橘線）。
捷運局表示，中捷紅線的可行性研究技術服務採購案預算金額2000萬元，交通部補助1170萬元，今年2月26日招標，3月25日開標，1家廠商投標，4月7日完成評選，由台灣世曦工程顧問公司以1980萬元得標，今天決標公告。
蘇瑞文指出，市府後續將實地踏勘，掌握路廊沿線狀況，納入可行性研究路線、場站與機場設置地點的研究分析，目標2026年完成可行性研究，提報中央審議；希望中捷紅線完成後，捷運路網更臻完善，打造更安全、舒適、永續的公共運輸環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言