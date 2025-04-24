快訊

快訊／ChatGPT全球無預警當機進不去！上班族哀號：問問題沒反應

逆向行駛撞康橋環島車隊釀7生輕重傷 冷氣工遭羈押禁見

國民黨宜蘭縣黨部驚傳遭檢調搜索 罷免綠委領銜人全被帶走

國資圖展出台灣山椒魚特展 一窺高山生態秘境

中央社／ 台中24日電

公共資訊圖書館舉辦「走進雲霧森林—探索山椒魚特展」，展出圖文展示、影像紀錄、最新研究成果等，生動呈現山椒魚的生態特性、適應機制及保育挑戰，讀者一探台灣山椒魚的奇妙生態。

國立公共資訊圖書館攜手雪霸國家公園管理處、玉山國家公園管理處及太魯閣國家公園管理處，共同策劃「走進雲霧森林—探索山椒魚特展」。國資圖透過文字稿告訴媒體指出，展覽在國資圖1樓藝文展區登場，展期至6月15日。

台灣山椒魚作為冰河時期孑遺物種，主要棲息於海拔1500公尺以上的冷涼山區，是台灣生物多樣性的珍貴代表。特展透過精美圖文展示、珍貴影像紀錄、最新研究成果分享等多元內容，生動呈現山椒魚的生態特性、適應機制及保育挑戰。

展覽內容運用自台北市立動物園、內政部國家公園署、農業部林業及自然保育署、農業部生物多樣性研究所、國立台灣大學等單位，詳細介紹台灣高山地區山椒魚的生態環境、生活習性和保育措施，呈現許多珍貴影像資料和艱辛的研究成果。

國資圖館長馬湘萍表示，展覽與各個國家公園攜手合作，不僅讓民眾深入了解台灣山椒魚的獨特生態，更希望喚起社會對高山生態保育的重視，一起守護珍貴的自然寶藏。

延伸閱讀

台灣野山羊誤入台東市鯉魚山 遭野狗追捕5小時

台灣黑熊現蹤浸水營步道 創台東最南蹤跡紀錄

林保署首曝近年黑熊數量增 族群已無瀕臨絕種之虞

花蓮芒果受低溫影響每公頃10萬元救助 受理至5月6日

相關新聞

彰化永靖出現1.8公里紅河 業者將染花染劑排入遭罰3萬

彰化縣永靖鄉一條灌溉溝渠日前遭染紅，綿延達1.8公里，引起民眾恐慌，彰化縣環保局接獲民眾陳情，往上游追查發現是一家染花業...

中捷紅線崇德到豐原可行性研究決標 目標明年提報中央

台中捷運紅線（崇德豐原線）是中捷中期路網優先推動路線之一，經過一中商圈、崇德商圈、漢神洲際購物中心與潭雅神綠園道等重要商...

台中國土功能分區圖 完成初審

內政部國土計畫審議會專案小組昨完成初審「台中市國土功能分區圖」草案，專案小組認為草案所提的部分劃設內容，不符全國國土計畫...

南投取締噪音車 7路段科技執法成效好

為改善噪音車輛擾民，南投縣環保局去年底在全縣裝設7套固定式聲音照相科技執法，自元旦啟用至今，估計告發效益較機動取締提升近...

廣角鏡／台中大甲桂花泉步道 4路線花季饗宴

台中市大甲鐵砧山風景特定區新景點「桂花泉登山步道」去年底完工，現在迎來第一場花季，4段路線各有不同花卉主題，白色油桐花、...

台中清水鰲峰活動中心拆除完畢 停車場綠化工程定9月完工

台中市清水區「鰲峰活動中心」過去因耐震力不足遭拆除後，市府建設局規畫將原址轉型為綠地與停車場等開放空間，目前已展開第二階...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。