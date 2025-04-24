國資圖展出台灣山椒魚特展 一窺高山生態秘境

公共資訊圖書館舉辦「走進雲霧森林—探索山椒魚特展」，展出圖文展示、影像紀錄、最新研究成果等，生動呈現山椒魚的生態特性、適應機制及保育挑戰，讀者一探台灣山椒魚的奇妙生態。

國立公共資訊圖書館攜手雪霸國家公園管理處、玉山國家公園管理處及太魯閣國家公園管理處，共同策劃「走進雲霧森林—探索山椒魚特展」。國資圖透過文字稿告訴媒體指出，展覽在國資圖1樓藝文展區登場，展期至6月15日。

台灣山椒魚作為冰河時期孑遺物種，主要棲息於海拔1500公尺以上的冷涼山區，是台灣生物多樣性的珍貴代表。特展透過精美圖文展示、珍貴影像紀錄、最新研究成果分享等多元內容，生動呈現山椒魚的生態特性、適應機制及保育挑戰。

展覽內容運用自台北市立動物園、內政部國家公園署、農業部林業及自然保育署、農業部生物多樣性研究所、國立台灣大學等單位，詳細介紹台灣高山地區山椒魚的生態環境、生活習性和保育措施，呈現許多珍貴影像資料和艱辛的研究成果。

國資圖館長馬湘萍表示，展覽與各個國家公園攜手合作，不僅讓民眾深入了解台灣山椒魚的獨特生態，更希望喚起社會對高山生態保育的重視，一起守護珍貴的自然寶藏。