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台中國土功能分區圖 完成初審

聯合報／ 記者黃婉婷陳敬丰／連線報導
監督施政聯盟等公民團體代表前往內政部國土管理署前，抗議台中國土計畫未落實公民參與並呼籲要求民眾在委員討論階段可以旁聽，參與相關討論。記者曾學仁／攝影
監督施政聯盟等公民團體代表前往內政部國土管理署前，抗議台中國土計畫未落實公民參與並呼籲要求民眾在委員討論階段可以旁聽，參與相關討論。記者曾學仁／攝影

內政部國土計畫審議會專案小組昨完成初審「台中市國土功能分區圖」草案，專案小組認為草案所提的部分劃設內容，不符全國國土計畫原則，因此不予同意，要求台中市依會議結論調整後，再提交國土計畫審議會審議。

台中市副市長黃國榮表示，等收到公文，經相關局處研議後，配合中央意見修改。

國土署專案小組昨天審議前，中科汙染搜查線、監督施政聯盟等公民團體代表前往抗議，質疑台中國土計畫未落實公民參與，也質疑台中將近6400公頃優良農地，降級改劃為農業發展地區第2類，依法可容許使用廢棄物清除處理設施、殯葬設施等，助長農地總量流失。

環團也質疑，台中還有兩個開發案欲變更為「城鄉2-3類」，也有另兩案違反國土功能分區，欲於農業發展地區第2、3類上進行開發，呼籲國土署不予放行。

歷經2個多小時審議，完成國土功能分區圖初審，成為第16個完成初審縣市。據了解，除農業發展地區調整、新增城鄉發展地區不符劃設條件，須再重新檢核或調整，其餘原則上符合，請台中市府依會議結論修正，再提交國土計畫審議會審議。

針對農地劃設，草案提出要將高達逾6400公頃的「農1」改劃為「農2」，審查小組認為，國土計畫明定高品質農地應優先劃為農1，不符條件才劃為農2，台中市政府以易受干擾、不利耕作等條件另訂劃設規則，不符通案性劃設原則，因此不予同意。

此外，草案中也新增3項開發案要劃為城鄉發展地區「第2類之3」，也被專案小組打回票，要求市府再行調整。

台中市副市長黃國榮表示，目前尚未收到公文，待收到公文後，會與地政局、都發局、農業局、經發局等相關局處研議，配合中央意見修改；若中央意見與地方民意有所出入，市府會再與中央和地方充分溝通，審慎研議後修改重提。

台中市 國土署 農地

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