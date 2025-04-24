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台中國土功能分區圖 完成初審
內政部國土計畫審議會專案小組昨完成初審「台中市國土功能分區圖」草案，專案小組認為草案所提的部分劃設內容，不符全國國土計畫原則，因此不予同意，要求台中市依會議結論調整後，再提交國土計畫審議會審議。
台中市副市長黃國榮表示，等收到公文，經相關局處研議後，配合中央意見修改。
國土署專案小組昨天審議前，中科汙染搜查線、監督施政聯盟等公民團體代表前往抗議，質疑台中國土計畫未落實公民參與，也質疑台中將近6400公頃優良農地，降級改劃為農業發展地區第2類，依法可容許使用廢棄物清除處理設施、殯葬設施等，助長農地總量流失。
環團也質疑，台中還有兩個開發案欲變更為「城鄉2-3類」，也有另兩案違反國土功能分區，欲於農業發展地區第2、3類上進行開發，呼籲國土署不予放行。
歷經2個多小時審議，完成國土功能分區圖初審，成為第16個完成初審縣市。據了解，除農業發展地區調整、新增城鄉發展地區不符劃設條件，須再重新檢核或調整，其餘原則上符合，請台中市府依會議結論修正，再提交國土計畫審議會審議。
針對農地劃設，草案提出要將高達逾6400公頃的「農1」改劃為「農2」，審查小組認為，國土計畫明定高品質農地應優先劃為農1，不符條件才劃為農2，台中市政府以易受干擾、不利耕作等條件另訂劃設規則，不符通案性劃設原則，因此不予同意。
此外，草案中也新增3項開發案要劃為城鄉發展地區「第2類之3」，也被專案小組打回票，要求市府再行調整。
台中市副市長黃國榮表示，目前尚未收到公文，待收到公文後，會與地政局、都發局、農業局、經發局等相關局處研議，配合中央意見修改；若中央意見與地方民意有所出入，市府會再與中央和地方充分溝通，審慎研議後修改重提。
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