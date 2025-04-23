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台中清水鰲峰活動中心拆除完畢 停車場綠化工程定9月完工

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
清水鰲峰活動中心已成歷史！完成第一階段拆除作業後，中市建設局啟動停車場及綠化工程。圖／中市建設局提供
清水鰲峰活動中心已成歷史！完成第一階段拆除作業後，中市建設局啟動停車場及綠化工程。圖／中市建設局提供

台中市清水區「鰲峰活動中心」過去因耐震力不足遭拆除後，市府建設局規畫將原址轉型為綠地與停車場等開放空間，目前已展開第二階段工程，預計於9月完工啟用，完工後不只進行停車場與景觀綠化施作，植栽設計將結合海線地區氣候特色，更將有效紓解當地停車需求。

台中建設局表示，清水區鰲峰活動中心因耐震能力不足，且建築緊鄰人行道、缺乏退縮空間，影響行人通行安全，對推嬰兒車、輪椅等族群非常不便，於今年2月啟動拆除作業，如今第一階段拆除工程已順利完成，將接續進行第二階段停車場新建及周邊綠化，原設於活動中心內的清水幼兒園鰲峰分班及社區發展協會亦已妥善搬遷與安置，原址打造融合綠意的停車場，提升市容與便利性。

局長陳大田表示，停車場未來將設置15席小型車位，包含無障礙、婦幼及一般車格，並全面預留電動車充電管路，以因應電動車日益普及及綠色交通發展趨勢，此外，周邊道路也將設置內凹式機車停車格與友善行人空間。

建設局並說，未來停車場將提升充電設施的擴充彈性，後續將不只進行停車場與景觀綠化施作，植栽設計將結合海線地區氣候特色與永續綠化理念，採多樣化複層式植栽配置，營造清新宜人的城市小綠洲。

清水鰲峰活動中心已成歷史！完成第一階段拆除作業後，中市建設局啟動停車場及綠化工程。圖／中市建設局提供
清水鰲峰活動中心已成歷史！完成第一階段拆除作業後，中市建設局啟動停車場及綠化工程。圖／中市建設局提供
清水鰲峰活動中心已成歷史！完成第一階段拆除作業後，中市建設局啟動停車場及綠化工程。圖／中市建設局提供
清水鰲峰活動中心已成歷史！完成第一階段拆除作業後，中市建設局啟動停車場及綠化工程。圖／中市建設局提供

停車場 海線地區 電動

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