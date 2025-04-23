2025台灣設計展10月登場 彰化縣府辦論壇邀設計人交流

「2025臺灣設計展」10月在彰化登場，彰化縣政府今天在彰化演藝廳舉辦「彰顯設計力」論壇，縣長王縣長說，台灣設計展彰化展區由台灣設計研究院主導，縣府希望把彰化的另外2顆眼睛鹿港、田尾做相關呈現，並在田中高鐵站附近設置展覽館，請大家拭目以待。

這場論壇吸引上百位來自產官學界、設計圈人士及民眾參加，王惠美表示，「2025臺灣設計展」在今年10月10日至10月26日在彰化登場，今天的論壇是第一場大型暖場活動，特別邀請到來自建築、藝術、視覺、景觀、品牌等領域的6位重量級設計人齊聚彰化，共同探討設計如何為城市注入創新能量。

論壇上午場由「一口規劃設計」宋鎮邁負責人，分享「共生地景設計」的前瞻思維；藝術家洪易與服裝設計師朱柏諺，以「跨越世代勝出國界」為題帶來精彩對談；下午場則由設計師聶永真分享「設計的價值－用視覺策略突破市場框架」，並由邱柏文與吳書原兩位在空間與景觀設計領域上具代表性的大師，分享如何以設計翻轉城市印象。

壓軸場「設計展搶先聽」座談，由縣長王惠美與「2025臺灣設計展在彰化」總策展人劉真蓉、縣府策展諮詢顧問劉祥琦，一同與大家搶先分享設計展的規劃藍圖與核心亮點。

王惠美表示，彰化建縣至今已超過300年歷史，擁有深厚的人文美學與堅實的產業基礎，彰化的設計能量，來自這座城市每一位努力生活的鄉親，透過設計思維，可以讓傳統文化煥發新生，讓產業升級轉型。今天的論壇，是一場集思廣益的起點，更是一場激發靈感的交流，期待大家多關注2025台灣設計展在彰化，攜手在設計展中展現彰化特色。