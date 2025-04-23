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台中市太平「時代花園城」牽自來水管 5月底前申請可全額補助
台中市太平區七星路、光興路一帶的「時代花園城」社區居民，長年使用地下水，立法委員何欣純今與自來水公司開說明會，協助了解自來水接管新裝工程，及政府補助措施。水公司允諾，5月底前提出申請將可全額補助管線外線工料費用。
台中市政府經發局副局長李逸安說，七星路、光興路一帶目前還有1百多戶未申請自來水，並有逾60戶目前申請中，依照自來水用戶設備外線補助辦法，普及率未達7成區域，補助經費由中央主管機關及直轄市主管機關分別編列。
今年度整體經費約2千餘萬，目前補助額度上還有空間，盼市民利用機會申請外管工料費補助，可全額補助，將台中市整體自來水普及率再往上拉。
自來水公司表示，這次施工不會複雜，時間上也不會很久，因主要道路已埋設幹管，剩下用戶外線接管工序，歡迎新用水戶進行申請。
何欣純說，自來水水質相較地下水穩定可靠，政府為提升自來水普及率，穩定民生用水及安全，特別編列專案預算補助新用戶接管，並汰舊換新管線。但盼七星路、光興路 530、556 巷以街廓範圍統一施工，降低出入交通衝擊不便，並請自來水公司提前一周告知施工時間，以事前宣導。
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