萬和宮字姓戲傳承200年 開演邀鄉親觀賞

傳承200年的台中市萬和宮「字姓戲」，今天正式開演，由苗栗金興社歌劇團展開為期約2個月的演出，每天下午3至5時及晚間7至9時，各演出1場歌仔戲，歡迎鄉親到場觀賞。

萬和宮表示，字姓戲為目前全國僅有，民國100年11月1日，台中市政府公告登錄為台中市民俗類文化資產。每年字姓戲援例於農曆3月19日起，依序由漳州府、廣東府（即潮州、惠州、嘉應州）、泉州府及汀州府等4府先行演出熱身。

擔綱演出的苗栗金興社歌劇團長徐先彬說，依照典故，字姓戲雖然是演給媽祖看，但戲碼都會認真考慮，儘量符合觀眾喜好，例如下午場戲碼以正本典籍為主，如隋唐演義、風神榜、大唐英雄傳等。

徐先彬表示，晚間場選擇較現代戲碼，甚至穿插流行歌曲、民初戲，及包公傳、施公傳、台灣民間故事改編，演出儘量緊湊，不能拖棚。他希望這些改變，能夠讓媽祖及觀眾耳目一新，進而招徠更多鄉親到場觀賞。

有關字姓戲起源，萬和宮說明，相傳清道光4年（西元1824年），萬和宮「老二媽」與一般媽祖廟一樣到信仰圈出巡遶境。當年的農曆3月20日旱溪媽祖遶境十八庄至南屯時，「老二媽」例行接駕，並相隨遶境南屯老街至田心仔。

遶境完畢，「老二媽」神轎返回萬和宮，信眾要將神輿抬進廟內時，竟重如萬鈞無法入廟。眾信徒不知所措，各字姓代表祈求媽祖指點，擲筊得知以演戲酬神代替遶境，字姓代表應允每年自農曆3月21日起，由4府及各字姓舉行三獻禮，並演梨園戲請媽祖觀賞，始獲首肯，神轎順利入廟。

南屯鄉親信守對媽祖重諾，隔年即道光5年（西元1825年），由捐地募資興建萬和宮的張、廖、簡、江、劉、黃、何、賴、楊、戴、陳及林等12姓氏，依序演戲酬神，此為字姓戲肇始。由於南屯信眾增加，其他姓組織加入，目前已增至28字姓。