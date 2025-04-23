兩大絕美暗空公園交流 南投、岡山拓展星空旅遊

日本岡山縣與南投縣同樣都以絕美星空聞名，南投縣政府近日到岡山線參訪，分享合歡山暗空公園經驗，學習夜間光害管制及觀星實務運作及暗空社區發展經驗，拓展星空觀光合作機會。

岡山線井原市美星町以星空而聞名，為了守護星空，30多年前制定光害防治條例，和合歡山暗空公園及南投推展星空旅遊異曲同工。南投縣政府和日月潭觀光圈聯盟、台北市天文協會、暨南國際大學等產官學界，近日拜訪日本岡山縣知事伊原木隆太、井原市長大舌勳，及當地重要協會「備中西商工會」會長名合憲司。

觀光處長陳志賢處長指出，合歡山暗空公園是台灣首座通過國際暗空協會認證的暗空公園，縣府與產、官、學攜手合作，打造成國際知名景點，獲得2024天下城市治理卓越獎。

合歡山暗空公園除了友善當地環境，建構新型旅遊，也聚集百家星空友善店家，培訓星空導覽解說人才，擴大影響層面，還舉辦多場星空季。

陳志賢說，這次到岡山縣美星町交流推廣，分享合歡山暗空公園經驗，吸引更多國際旅客同好到訪，更要學習美星町30多年來推行夜間光害管制及各暗空社區發展經驗。

20日到22日參訪期間，南投縣政府、學界與觀光產業，與岡山縣知事、井原市長、美星町及備中西商工會分享各自暗空業務推動模式、夜間活動設計及觀光永續管理經驗。