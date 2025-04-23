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台中鄰長保費補助停滯 民政局承諾積極爭取增加預算

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市議員施志昌（左）指出市府補助鄰長保險停滯，導致區公所排擠其他預算；民政局長吳世瑋（右）承諾積極爭取增加補助。圖／擷取自台中市議會直播頻道
台中市議員施志昌（左）指出市府補助鄰長保險停滯，導致區公所排擠其他預算；民政局長吳世瑋（右）承諾積極爭取增加補助。圖／擷取自台中市議會直播頻道

近年物價上漲，保費也連年提升，台中市各區公所替轄下鄰長保險，保費5年來成長超過40%，市府補助卻未隨之增長，區公所必須從其他項目挪出預算補齊缺口。議員批評，鄰長是市府服務人民第一線，卻未得到妥善照顧；民政局回應，會向府內積極爭取預算。

台中市議會今天開定期會，民進黨籍議員施志昌質詢指出，鄰長平安保險補助從前市長胡志強時代就開始了，然而近年保費連年成長，市府預算卻沒有增加；2021年台中各區鄰長保險實際採購總金額是910萬元，今年增加到1276萬元，增幅約40.2%，然而市府補助金額2021年後從未成長。

施志昌表示，這已經不是預算精簡，而是預算僵化，鄰長可以說是市府的手腳，但保費一直漲，各區公所只能使用其他科目的經費。大甲區長顏金源說，每年要流用約20萬元，且保費持續增加，鄉下地方鄰長年紀較大，保費增加更多，現在都要主動邀標，拜託保險公司承接標案。

施志昌建議，首先要全面檢討預算編列公式，將過去5年的保費增加趨勢納入基準，再建立全市一致的保單指導原則與保費參考標準，並統籌協助辦理聯合招標，減少分散風險，最後要盤點保費超支對各區公所預算的影響，重新檢討控管機制。

民政局長吳世瑋回應，去年台中市府補助每名鄰長保費600元，台北市是600元，桃園市500元，台南市700元，高雄市與新北市無補助；今年台中未增加，台北、桃園與台南都上升到1200元，高雄新北仍是0。民政局會向市府呈報保費上漲的狀況，積極爭取增加預算。

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