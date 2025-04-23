康橋重傷生昏迷進步到8 侯友宜：重新省思校外安全

康橋國際學校單車環島成年禮昨行經彰化縣埤頭鄉，遭逆向行駛轎車撞擊，造成7名學生輕重傷，其中高一顏姓學生傷勢較嚴重。新北市長侯友宜今受訪說，希望在醫療資源、生活支持上給予顏同學更多關心及協助，並重新省思怎麼做校外會更安全，建構校外安全更好的機制。

康橋國際學校單車環島成年禮昨行經彰化縣埤頭鄉，遭逆向行駛轎車撞擊，傷勢最嚴重的高一顏姓男生左側頭部大面積創傷，昏迷指數3，經彰化基督教醫院手術搶救後進步到8，最快今天轉院回台大總院，方便家人就近照顧。

侯友宜說，第一個時間接到通報後，立即打電話給彰化縣長王惠美，謝謝王縣長第一個時間動用彰化地區醫療資源，照顧康橋的孩子們，同時教育局也派人協助康橋，他也跟校長通話掌握整個狀況，希望受傷孩子早日康復，尤其比較嚴重的顏同學，希望在醫療的資源及在生活支持上給予更多的關心跟協助。

侯指出，他指示教育局在心裡輔導上，讓他們及早走出車禍傷痛，也會重新省思怎麼樣讓學生在校外更安全，建構更好的機制。