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大甲鐵砧山新景點桂花泉步道登場 4段路線各有不同花卉

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中大甲鐵砧山去年底完工的桂花泉登山步道，目前迎來第一場花季。圖／台中市觀旅局提供
台中大甲鐵砧山去年底完工的桂花泉登山步道，目前迎來第一場花季。圖／台中市觀旅局提供

台中大甲鐵砧山風景特定區新景點「桂花泉登山步道」去年底完工，現在迎來第一場花季，4段路線各有不同花卉主題，白色油桐花、粉紅羊蹄甲花與黃色桂花，各有不同的美景。

台中市觀旅局表示，桂花泉登山步道5月將進入百花齊放的春季饗宴，其中「林之道」沿途有高人氣的油桐花綻放。

觀旅局長陳美秀表示，大甲鐵砧山去年底全新完工的桂花泉登山步道，有油桐花圍繞林梢、羊蹄甲樹的粉色花朵遍布林間、香氣的黃色桂花、艷麗的桃紅色九重葛，還有低處布滿黃色小花的台灣特有種台灣蒲公英。

中市觀旅局表示，桂花泉登山步道分為澗之道、山之道(山之稜道、山之桂道)、園之道、林之道共4段路線；澗之道沿途有路旁小花，可觀賞在地詩詞作品；山之道有羊蹄甲及桂花綻放，園之道以庭園方式配置周邊花卉，最豔麗的便是桃紅色九重葛；林之道為賞油桐花最佳路線，步道原始自然、步行舒適；桂花泉步道沿途有許多導覽設施，介紹鐵砧山各種歷史、人文、自然、地理、生態特色。

台中市風管所表示，桂花泉登山步道入口處位置極易搜尋，位於距大甲鐵砧山風景區入口不遠的妙法寺旁，步道難度屬親子級登山步道，全長1.45公里，步行約1小時可走完全程，若要前往建議預留1到2小時探訪時間，可悠閒賞花拍照。

風管所表示，到桂花泉登山步道，除了開車也可搭公車，民眾可於高鐵台中站搭乘「公車93」至「鐵砧山站」下車，或於大甲車站（中山路）搭乘「公車813副、181、659、661右環、662、668」至「鐵砧山站」下車。

台中大甲鐵砧山去年底完工的桂花泉登山步道，目前迎來第一場花季。圖／台中市觀旅局提供
台中大甲鐵砧山去年底完工的桂花泉登山步道，目前迎來第一場花季。圖／台中市觀旅局提供
台中大甲鐵砧山去年底完工的桂花泉登山步道，目前迎來第一場花季。圖／台中市觀旅局提供
台中大甲鐵砧山去年底完工的桂花泉登山步道，目前迎來第一場花季。圖／台中市觀旅局提供
台中大甲鐵砧山去年底完工的桂花泉登山步道，目前迎來第一場花季。圖／台中市觀旅局提供
台中大甲鐵砧山去年底完工的桂花泉登山步道，目前迎來第一場花季。圖／台中市觀旅局提供

桐花 登山步道 鐵砧山

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