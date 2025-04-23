粉紅超跑30萬香燈腳相伴 5月2日進大甲…警方嚴陣以待

2025（乙巳年）白沙屯媽祖北港進香自5月1日在苗栗起駕後，大甲警方預計5月2日凌晨進入轄區，由於隨香今年爆量突破30萬人，基於白沙屯媽祖進香的特色，在於沒有固定路線，大申分局在省道台1線或台61線，沿路部署警力疏導交通維護進香秩序，並呼籲用路民眾盡量使用替代道路，避免在大甲地區受塞車之苦。

分局長謝建國表示，白沙屯媽祖進香報名人數再創歷史新高，已突破30萬人，5月1日在苗栗拱天宮起駕後，預計5月2日凌晨0-4時進入轄區，警方待命地點規畫在西歧派出所西濱路與田心二十四路附近，緊接將進入台中市大甲區，由於沒有固定路線，警方部署多名警力緊隨媽祖鑾轎前後，實施嚴格交通管制措施，但並於沿線各路口機動調度實施交通疏導。

大甲警方指出，白沙屯媽祖在進入大甲區後，可能選擇省道台1線或台61線為主要行進路線，考量到極有可能是上下班時段，為避免大量人車跟隨媽祖鑾轎造成塞車困擾，並維護道路交通安全與順暢，用路人除應遵守警方指揮之外，籲請民眾使用「白沙屯GPS」APP，以即時掌握媽祖鑾轎位置，在媽祖鑾轎進入大甲市區時，若進香隊伍行經台1線，建議民眾改道至台61線行駛，反之亦然，以免於塞車之苦。