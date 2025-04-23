對社會公義從失望到堅持 豐原調解委員蘇雪雲不再畏懼權勢

台中市豐原區調解委員蘇雪雲幼時曾看到家人遇難受委屈，權勢凌駕法律，正義被踐踏，她開始對社會公義產生質疑，30年後她被鼓勵成為調解委員，時時提醒自己為社會公義而戰，如今，她對社會公義從失望到堅持，不再畏懼權勢，期許讓調解成為社會公義的橋梁。

台中市府法制局長李善植表示，調解委員蘇雪雲的溫馨故事，勵志感人，也時時提醒身在公部門的人，不忘自己為民服務和修行的方向。

蘇雪雲回想30多年前，石岡水壩往豐原的路上發生嚴重死亡車禍，一名中年機車騎士阿南在轉彎處撞上違規停靠的轎車，當場身亡。

家人陷入悲痛中，不知該如何面對這場意外，因沒有相關法律知識，家人只能依賴親友協助與肇事方協商；蘇雪雲說，此事讓人心寒，肇事方是公家機關的高層，對方得知阿南的侄子剛考取公務人員後，竟透過權勢人物施加壓力，威脅家屬若不接受不公平的賠償條件，就會影響侄子的仕途。

阿南的妻子是善良、重情義的女人，她不願意因為這場悲劇影響親戚的前途，只能選擇妥協，讓事件草草落幕。

蘇雪雲說，她就是阿南的小女兒，此事深深烙印在她當時年幼的心中，她原本從小就相信法律是維護公平正義的存在，但在這場事故中，她卻看到權勢凌駕法律，正義被踐踏。從那時起，她開始對社會公義產生質疑，並對地方勢力心生畏懼。

30年後，她偶然得知豐原區調解委員會正在遴選女性調解委員，剛開始她對此並無興趣，心想「有權有勢的人總能輕易解決問題，哪還需要什麼調解委員？」

好友卻語重心長對她說，「妳不是最有正義感的人嗎？妳不是一直想為弱勢發聲嗎？如果妳真的希望社會變得更公平，就該成為調解委員，讓更多人獲得應有的公道。」 蘇雪雲深思數日後決定參選，獲得台中地方法院與台中地檢署的肯定，正式成為調解委員。

她說從那一刻起，自己發誓，無論面對什麼樣的壓力，都要秉公處理，絕不讓類似父親的悲劇再次發生。

蘇雪雲表示，民國109年，她剛擔任調解委員不久，就遇到一件對抗權勢的調解案，後來偶遇另一方，當面向她道謝，她回想當時調解過程權勢方的表現，「這一幕，與當年父親的案件何其相似！」最後她為弱勢一方爭取到應有的賠償。

蘇雪雲說，她不是天生無所畏懼，也不敢自比包青天，但她和家人曾因權勢而無助，飽受不公的對待。正因如此，自己更能理解每一個弱勢者的痛苦，也更加堅定地站在他們身邊。

蘇雪雲表示，如今她不再害怕權勢，也不再懷疑法律的公正，深信只要有人願意堅持正義，公平就不會只是口號，而是可以真正實現的價值。