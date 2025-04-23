聽新聞
0:00 / 0:00
彰化虎山巖金針花季 「3姐妹」揭序幕
千呼萬喚下，彰化花壇虎山巖今年金針花季的第1朵花，昨天一大早開了，而且1次開出3朵，為虎山巖金針花季揭開序幕。縣議員李成濟說，還有大量花苞，預定3天後會陸續開花，5月1日就適合賞花，5月10日母親節則是大開，應了金針花俗稱「母親花」的稱謂。
花壇虎山巖左側近5分地山丘，種植約8萬株適合平地的新品種「台東7號」金針花，色澤金黃，約在4、5月間盛開。
往年每逢虎山巖金針花季來臨前，交通部觀光署參山國家風景區管理處都會觀測第1朵花何時開出，預測昨天清早會開出，果然如期綻放第1朵花，而且開出「3姐妹」，參山管理處長曹忠猷表示，去年開出雙朵，代表好事成雙，這回首花是第一次開出3朵，為今年博得好彩頭。
李成濟與地主黃瑨基等人，昨為首開的金針花插上牌子註記。李成濟說，預期5月1日即進入賞花期，母親節前後則是大開，呼籲遵守賞花路徑，不要任意入園踩踏、攀折金針花。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言