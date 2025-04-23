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彰化虎山巖金針花季 「3姐妹」揭序幕

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化花壇虎山巖今年第1朵金針花，昨一大早開花了，為金針花季揭開序幕。記者劉明岩／攝影
彰化花壇虎山巖今年第1朵金針花，昨一大早開花了，為金針花季揭開序幕。記者劉明岩／攝影

千呼萬喚下，彰化花壇虎山巖今年金針花季的第1朵花，昨天一大早開了，而且1次開出3朵，為虎山巖金針花季揭開序幕。縣議員李成濟說，還有大量花苞，預定3天後會陸續開花，5月1日就適合賞花，5月10日母親節則是大開，應了金針花俗稱「母親花」的稱謂。　

花壇虎山巖左側近5分地山丘，種植約8萬株適合平地的新品種「台東7號」金針花，色澤金黃，約在4、5月間盛開。

往年每逢虎山巖金針花季來臨前，交通部觀光署參山國家風景區管理處都會觀測第1朵花何時開出，預測昨天清早會開出，果然如期綻放第1朵花，而且開出「3姐妹」，參山管理處長曹忠猷表示，去年開出雙朵，代表好事成雙，這回首花是第一次開出3朵，為今年博得好彩頭。

李成濟與地主黃瑨基等人，昨為首開的金針花插上牌子註記。李成濟說，預期5月1日即進入賞花期，母親節前後則是大開，呼籲遵守賞花路徑，不要任意入園踩踏、攀折金針花。

母親節 賞花 金針花

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