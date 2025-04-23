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台中物調券 今年提早啟動

聯合報／ 記者趙容萱陳敬丰／台中報導
台中市政府昨天公布，首波物調券共35萬張，5月2日至4日發放。記者趙容萱／攝影
台中市政府昨天公布，首波物調券共35萬張，5月2日至4日發放。記者趙容萱／攝影

台中市昨天公布首波物調券5月2日至4日發放，在全市107處發放35萬張，民眾可用現金100元兌換200元物調券。經發局為避免去年物調券之亂，今年提早發放，安排在周五至周日，讓上班族、外縣市遊客都能參與，每人每場限兌換二張，預計創造逾7000萬元消費效益。

台中物調券兌換活動邁入第3年，被喻為「庶民小確幸」，每次舉行都吸引民眾大排長龍兌換，經發局估計，各發放場域大約15到50分鐘內就會發完，為滿足市民期待，市府1年舉行2次發放活動。

經發局昨天在市府辦理今年首波物調券發放啟動儀式，首波將發放35萬張，民眾可於5月2日至4日，前往全市107處傳統市場、夜市攤販集中區、商圈及產業故事館發展協會的會員店，用現金100元兌換價值200元的物調券。

物調券使用期限到5月8日，民眾可拿物調券前往各公告配合場域，每人每場域限兌換2張。

經發局長張峯源說，去年在逢甲、大甲、大肚及烏日市場協助領券時，發現民眾清晨即頂著高溫大排長龍，今年提前兩個月發放，不讓民眾在大熱天排隊。

張峯源說明，為讓更多民眾有機會參與活動，今年也規畫周五至周日舉辦，讓更多上班族與外縣市遊客都有機會參與這場小確幸，以提升活動熱度與市集人潮，預期可帶來逾7000萬元商機。

台中市建國市場自治會長蔡鈴欽說，物調券的發放對傳統市場影響大，可帶動買氣，對攤商有幫助，可吸引約2成的年輕人進入傳統市場。

市議員邱璦珊說，物調券刺激庶民經濟，在市場反應好，期待這樣的基層接地氣活動，能促進台中市經濟。

傳統市場 台中市 小確幸

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