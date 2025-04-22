快訊

為何賴政府敢大動作追殺在野黨？ 學者揭一關鍵：美國沒空管

美國防部人事地震 赫塞斯幕僚長也要換位子

康橋學生單車環島遇逆向橫禍！重傷學生完成手術 調整行程出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

台中火車站街友倒地睡、垃圾滿地挨批 社會局說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中火車站遭質疑有街友大白天躺地睡覺，社會局表示，市府跨局處街友專責小組會來處理。圖／議員江和樹提供
台中火車站遭質疑有街友大白天躺地睡覺，社會局表示，市府跨局處街友專責小組會來處理。圖／議員江和樹提供

台中火車站是台中市的門面，市議員江和樹今質疑，台中火車站竟還有街友大白天躺地睡覺、垃圾滿地，雖然社會局設有安置處，但為何街友不去？要求社會局了解、解決；社會局長廖靜芝說，市府有跨局處街友專責小組會來處理。

社會局說明，目前由交通局邀集環保局等相關單位，每日會勘、清潔場地；社會局也引導街友白天使用鄰近5處服務據點，提供沐浴、休憩、供餐、置放物品及就業諮詢等服務；同時，社會局也加強勸導善心團體及人士勿在火車站發放餐食，透過整合及協調發放點位或時間，減少剩食造成的環境髒亂問題。

江和樹還直指，民眾陳情，一名獨居長者逢周六日到便利商店附近向民眾討錢要買東西吃，熱心民眾請警察、社會局處理，到場員警竟說社會局人員周六、周日休假，但實情是社會局人員假日都會待命，他要求社會局要跟警察單位宣導好，否則民眾認為社會局假日休假不通報，非常不妥適。

針對近日網路流傳民眾在超商遇到長輩索討一事，社會局說明，經查該長輩每月領有政府補助約2萬元，並非街友，且過去也沒有查訪記錄，社工目前已協助長輩暫時安頓，後續將持續提供租屋媒合與醫療協助，協助其穩定生活。

台中市議員江和樹今質疑，台中火車站有街友躺地睡覺、垃圾滿地；市府表示，跨局處街友專責小組處理。記者趙容萱／攝影
台中市議員江和樹今質疑，台中火車站有街友躺地睡覺、垃圾滿地；市府表示，跨局處街友專責小組處理。記者趙容萱／攝影

火車站 街友 長輩

延伸閱讀

年少荒唐淪為街友 他靠廚藝變仁愛之家大廚重拾人生

藝人王大陸戴帽子口罩低調現身北市府送公文 社會局：至少待半年

朱立倫、黃國昌不挺倒閣 蔣萬安：有討論是好事

高雄身障兒家長陳情「叫不到車」社會局：跨單位討論

相關新聞

台中火車站街友倒地睡、垃圾滿地挨批 社會局說話了

台中火車站是台中市的門面，市議員江和樹今質疑，台中火車站竟還有街友大白天躺地睡覺、垃圾滿地，雖然社會局設有安置處，但為何...

台中門戶環境雜亂？議員要求市府介入維護西屯萬魂祠

台中市議會今進行民政業務質詢，市議員陳淑華指出，西屯區港尾里的萬魂祠坐落中清路交流道下方，為市區重要節點，但周邊環境雜亂...

閱讀地球食惜生 台中豐原農會茂谷柑食農教育親子同樂

台中市豐原區農會今天在按奈橘市集舉辦「閱讀地球食惜生」茂谷食農教育體驗活動，串聯世界地球日與世界閱讀日雙重意義，親子同遊...

避免物調券之亂！台中今年首波35萬張5/2發放 祭3大招

台中市今公布首波物調券5月2日至4日發放，共107處發放35萬張，民眾可用現金100元兌換200元物調券。經發局長張峯源...

大安濱海生態公園愈來愈美 農村再生計畫第三期啟動

目前正是全台各地媽祖遶境進香季，台中市針對轄管的大安濱海樂園，持續翻新優化中，特別是針對大安港媽祖文化園區意象植栽營造、...

影／彰化花壇虎山巖金針花首花開出3姐妹 預期5月大開

千呼萬喚下，彰化花壇虎山巖今年金針花季的第一朵花，今天一大早開了，而且一次開出3朵，為虎山巖金針花季揭開序幕，長期關心虎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。