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台中火車站街友倒地睡、垃圾滿地挨批 社會局說話了
台中火車站是台中市的門面，市議員江和樹今質疑，台中火車站竟還有街友大白天躺地睡覺、垃圾滿地，雖然社會局設有安置處，但為何街友不去？要求社會局了解、解決；社會局長廖靜芝說，市府有跨局處街友專責小組會來處理。
社會局說明，目前由交通局邀集環保局等相關單位，每日會勘、清潔場地；社會局也引導街友白天使用鄰近5處服務據點，提供沐浴、休憩、供餐、置放物品及就業諮詢等服務；同時，社會局也加強勸導善心團體及人士勿在火車站發放餐食，透過整合及協調發放點位或時間，減少剩食造成的環境髒亂問題。
江和樹還直指，民眾陳情，一名獨居長者逢周六日到便利商店附近向民眾討錢要買東西吃，熱心民眾請警察、社會局處理，到場員警竟說社會局人員周六、周日休假，但實情是社會局人員假日都會待命，他要求社會局要跟警察單位宣導好，否則民眾認為社會局假日休假不通報，非常不妥適。
針對近日網路流傳民眾在超商遇到長輩索討一事，社會局說明，經查該長輩每月領有政府補助約2萬元，並非街友，且過去也沒有查訪記錄，社工目前已協助長輩暫時安頓，後續將持續提供租屋媒合與醫療協助，協助其穩定生活。
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