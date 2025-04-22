日月潭SUP遊湖、桃米賞螢 日本踩線團瘋玩南投
南投縣看準近期正值螢火蟲季，結合日月潭、福興溫泉區、桃米生態村等特色景點，邀日本網紅媒體及JTB、阪急交通社等知名旅遊業者來台踩線，深入走訪體驗電動船遊湖、騎單車慢旅等，盼吸引日本遊客到南投旅遊，拓展國際觀光市場。
縣府指出，去年海外來台旅客人次約785萬，僅及101年的水準，成長恢復緩慢，有鑑於國際入境旅客對南投觀光永續生存的重要性，為此積極主動出擊，布局重點包括日本等目標市場，推動一連串的國際觀光推廣行動。
而因南投正值螢火蟲季，加上在推廣南投旅遊百K自行車小鎮漫遊－埔里福興悠遊樂騎活動，為此結合台中市政府及交通部觀光署大阪辦事處，主打低碳旅遊觀光，邀日本JTB、阪急交通社等知名旅遊業者及網紅媒體共10人來台踩線體驗。
觀光處表示，此次鎖定埔里與魚池日月潭地區踩線，以「永續×生態×人文」為核心，深入桃米生態村探索賞螢，從福興溫泉騎單車出發慢旅，更走訪原住民部落進行文化體驗及品嘗在地風味餐，透過舌尖充分感受南投醇厚的人文地方底蘊。
除了南投在地特色景點，也串連必訪的國際指標性景點「日月潭」，低碳永續搭乘電動船遊湖，參訪向山遊客中心，更搭配日月潭纜車，並結合時下最流行的SUP水上運動，為旅遊體驗增添新鮮活力，從水、陸、空感受豐富多元的觀光遊程。
縣府表示，南投觀光資源雖豐沛，但仍須有效連結包裝成產品及行程攻略，來提升市場競爭力，將持續推動轉型升級的嶄新遊程，導引出更多結合永續、生態與人文的觀光模式，盼吸引日本遊客優先選擇到南投旅遊，進而拓展國際觀光市場。
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