台中門戶環境雜亂？議員要求市府介入維護西屯萬魂祠

台中市議會今進行民政業務質詢，市議員陳淑華指出，西屯區港尾里的萬魂祠坐落中清路交流道下方，為市區重要節點，但周邊環境雜亂，要求市府介入整頓，重塑城市門面。

陳淑華指出，萬魂祠緊鄰公園用地、廣兼停車場與果菜市場，但周邊土地不平整，遍布石塊、雜草與垃圾，缺乏管理。

當地耆老反映，74快速道路施工期間，大量棄置土石、混凝土及外來垃圾，排水溝遭破壞、枯樹與樹枝堆積，至今無人清理，陳淑華說已嚴重影響市容。

陳淑華表示，萬魂祠位置特殊，從中清交流道接環中路，一邊是台中巨蛋與洲際棒球場，另一邊是水湳會展中心與綠美圖，這是展示城市印象的重要門戶。

陳淑華要求，市府應整合宗教用地、公園、停車場及道路分隔島等資源，從萬魂祠做起，全面檢討並提升中清交流道門戶景觀。