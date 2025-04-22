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閱讀地球食惜生 台中豐原農會茂谷柑食農教育親子同樂

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市豐原區農會今天在按奈橘市集，舉辦「閱讀地球食惜生」茂谷食農教育體驗活動。圖／豐原區農會提供
台中市豐原區農會今天在按奈橘市集，舉辦「閱讀地球食惜生」茂谷食農教育體驗活動。圖／豐原區農會提供

台中市豐原農會今天在按奈橘市集舉辦「閱讀地球食惜生」茂谷食農教育體驗活動，串聯世界地球日與世界閱讀日雙重意義，親子同遊體驗，認識豐原茂谷柑也一起思考惜食、環保與在地生活的關係。

豐原區農會推廣部主任吳炫東表示，農會是農業支持的後盾，更是食農教育推廣的基礎，期望透過這場活動讓民眾在體驗中學習，在學習中愛上豐原這片土地及豐原的產業。

活動由「台中好橘」主題曲唱跳活動揭開序幕，獲得台中市優質茂谷評鑑第3名的在地農友江驊育安排「柑橘三兄弟」教學，透過深入淺出的方式介紹茂谷、椪柑等品種的特色與選購技巧，也分享種植經驗談。

豐原區農會家政班創意DIY，包含天然柑橘清潔劑製作、小熊愛柑橘創意吐司、柑橘醬五平餅，及柑橘果乾品嚐等實作體驗，小朋友親手完成從果皮到餐桌的應用。

豐原區農會農事小組長蔡怡萱感謝眾多家庭的參與，她說農會近年積極推動「地產地消」與「惜食行動」，希望藉由食農教育活動讓環保不只是口號，而是家庭日常的一部分。

台中市豐原區農會今天在按奈橘市集，舉辦「閱讀地球食惜生」茂谷食農教育體驗活動。圖／豐原區農會提供
台中市豐原區農會今天在按奈橘市集，舉辦「閱讀地球食惜生」茂谷食農教育體驗活動。圖／豐原區農會提供

豐原 農會 食農教育

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