閱讀地球食惜生 台中豐原農會茂谷柑食農教育親子同樂

台中市豐原區農會今天在按奈橘市集舉辦「閱讀地球食惜生」茂谷食農教育體驗活動，串聯世界地球日與世界閱讀日雙重意義，親子同遊體驗，認識豐原茂谷柑也一起思考惜食、環保與在地生活的關係。

豐原區農會推廣部主任吳炫東表示，農會是農業支持的後盾，更是食農教育推廣的基礎，期望透過這場活動讓民眾在體驗中學習，在學習中愛上豐原這片土地及豐原的產業。

活動由「台中好橘」主題曲唱跳活動揭開序幕，獲得台中市優質茂谷評鑑第3名的在地農友江驊育安排「柑橘三兄弟」教學，透過深入淺出的方式介紹茂谷、椪柑等品種的特色與選購技巧，也分享種植經驗談。

豐原區農會家政班創意DIY，包含天然柑橘清潔劑製作、小熊愛柑橘創意吐司、柑橘醬五平餅，及柑橘果乾品嚐等實作體驗，小朋友親手完成從果皮到餐桌的應用。