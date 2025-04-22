快訊

9度性侵國小男童生子！女老師不滿被判刑17年半 上訴高院今開庭

王大陸吼出來！大人物軍中表演「滿滿的大平台」奪冠軍

國防院醜聞！李文忠性騷成立、韓岡明施壓被害女員工 各記2大過撤職

聽新聞
0:00 / 0:00

避免物調券之亂！台中今年首波35萬張5/2發放 祭3大招

聯合報／ 記者趙容萱陳敬丰／台中即時報導
台中市政府今公布，首波物調券共35萬張，5月2日至4日發放。記者趙容萱／攝影
台中市政府今公布，首波物調券共35萬張，5月2日至4日發放。記者趙容萱／攝影

台中市今公布首波物調券5月2日至4日發放，共107處發放35萬張，民眾可用現金100元兌換200元物調券。經發局長張峯源說，為避免去年物調券之亂，今年不但提早，且安排在周五至周日，上班族與外縣市遊客都有機會參與，每人每場限兌換二張，預計創造逾7000萬元消費效益。

台中市物調券兌換活動今年邁入第3年，被喻為「庶民小確幸」，每次舉行都吸引民眾大排長龍兌換，經發局估計，各發放場域大約15到50分分鐘內就會發完，為滿足市民期待，市府1年舉行2次發放活動。

經發局上午在市府舉行今年首波物調券發放啟動儀式，張峯源宣布，首波將發放35萬張，民眾可於5月2日至4日，前往全市107處傳統市場、夜市攤販集中區、商圈及產業故事館發展協會的會員店，用現金100元兌換價值200元的物調券。

張峯源說，天氣實在太熱了，去年趕往逢甲、大甲、大肚及烏日市場協助民眾領券，「排隊人龍看不到盡頭」，民眾清晨6點撐陽傘出來排隊，人氣很旺卻要忍受艷陽，大太陽實在嚇人，今年提前兩個月，在5月2日至4日就發放，不要讓民眾在熱天排隊。

張峯源說明，為了讓更多民眾有機會參與活動，今年特別規畫周五至周日舉辦，讓更多上班族與外縣市遊客都有機會參與這場小確幸，以提升活動熱度與市集人潮，預期可帶來逾7000萬元商機。

台中市建國市場自治會長蔡鈴欽說，物調券的發放對傳統市場影響很大，可帶動買氣，對攤商很有幫助，可吸引約2成的年輕人進入傳統市場。

與會的市議員邱璦珊說，物調券刺激庶民經濟，在市場反應很好，很多民眾一大早就開始排隊，期待這樣的基層接地氣活動，能促進台中市經濟。

經發局說明，物調券使用期限到5月8日，民眾可拿物調券前往各公告配合場域，每人每場域限兌換2張。

台中市政府今公布，首波物調券共35萬張，5月2日至4日發放。記者趙容萱／攝影
台中市政府今公布，首波物調券共35萬張，5月2日至4日發放。記者趙容萱／攝影
台中市政府今公布，首波物調券共35萬張，5月2日至4日發放。記者趙容萱／攝影
台中市政府今公布，首波物調券共35萬張，5月2日至4日發放。記者趙容萱／攝影

傳統市場 台中市 小確幸

延伸閱讀

影／高雄人湧入買飯糰...10點已賣光 台南母子撲空仍替樋口抱不平

庶民小確幸 台中首波物調券35萬份5/2開跑

新青安排隊「等貸潮」緩解

收罰單或被逼車？台76線林厝大塞車 上班族焦慮陷兩難

相關新聞

避免物調券之亂！台中今年首波35萬張5/2發放 祭3大招

台中市今公布首波物調券5月2日至4日發放，共107處發放35萬張，民眾可用現金100元兌換200元物調券。經發局長張峯源...

台中門戶環境雜亂？議員要求市府介入維護西屯萬魂祠

台中市議會今進行民政業務質詢，市議員陳淑華指出，西屯區港尾里的萬魂祠坐落中清路交流道下方，為市區重要節點，但周邊環境雜亂...

閱讀地球食惜生 台中豐原農會茂谷柑食農教育親子同樂

台中市豐原區農會今天在按奈橘市集舉辦「閱讀地球食惜生」茂谷食農教育體驗活動，串聯世界地球日與世界閱讀日雙重意義，親子同遊...

康橋單車環台遇車禍7生輕重傷 侯友宜急電王惠美幫忙

康橋國際學校單車環島成年禮騎到彰化縣埤頭鄉，被一輛逆向行駛轎車迎面撞上。新北教育局說，有7名學生受傷，包括手部、肢體或臉...

大安濱海生態公園愈來愈美 農村再生計畫第三期啟動

目前正是全台各地媽祖遶境進香季，台中市針對轄管的大安濱海樂園，持續翻新優化中，特別是針對大安港媽祖文化園區意象植栽營造、...

影／彰化花壇虎山巖金針花首花開出3姐妹 預期5月大開

千呼萬喚下，彰化花壇虎山巖今年金針花季的第一朵花，今天一大早開了，而且一次開出3朵，為虎山巖金針花季揭開序幕，長期關心虎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。