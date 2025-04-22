避免物調券之亂！台中今年首波35萬張5/2發放 祭3大招

台中市今公布首波物調券5月2日至4日發放，共107處發放35萬張，民眾可用現金100元兌換200元物調券。經發局長張峯源說，為避免去年物調券之亂，今年不但提早，且安排在周五至周日，上班族與外縣市遊客都有機會參與，每人每場限兌換二張，預計創造逾7000萬元消費效益。

台中市物調券兌換活動今年邁入第3年，被喻為「庶民小確幸」，每次舉行都吸引民眾大排長龍兌換，經發局估計，各發放場域大約15到50分分鐘內就會發完，為滿足市民期待，市府1年舉行2次發放活動。

經發局上午在市府舉行今年首波物調券發放啟動儀式，張峯源宣布，首波將發放35萬張，民眾可於5月2日至4日，前往全市107處傳統市場、夜市攤販集中區、商圈及產業故事館發展協會的會員店，用現金100元兌換價值200元的物調券。

張峯源說，天氣實在太熱了，去年趕往逢甲、大甲、大肚及烏日市場協助民眾領券，「排隊人龍看不到盡頭」，民眾清晨6點撐陽傘出來排隊，人氣很旺卻要忍受艷陽，大太陽實在嚇人，今年提前兩個月，在5月2日至4日就發放，不要讓民眾在熱天排隊。

張峯源說明，為了讓更多民眾有機會參與活動，今年特別規畫周五至周日舉辦，讓更多上班族與外縣市遊客都有機會參與這場小確幸，以提升活動熱度與市集人潮，預期可帶來逾7000萬元商機。

台中市建國市場自治會長蔡鈴欽說，物調券的發放對傳統市場影響很大，可帶動買氣，對攤商很有幫助，可吸引約2成的年輕人進入傳統市場。

與會的市議員邱璦珊說，物調券刺激庶民經濟，在市場反應很好，很多民眾一大早就開始排隊，期待這樣的基層接地氣活動，能促進台中市經濟。