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康橋單車環台遇車禍7生輕重傷 侯友宜急電王惠美幫忙

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
康橋國際學校車禍重傷男生，由於左側頭部大面積受傷，今天中午轉送彰化基教醫院急救，昏迷指數3分，有生命危險，正由醫院搶救中。記者劉明岩／攝影
康橋國際學校車禍重傷男生，由於左側頭部大面積受傷，今天中午轉送彰化基教醫院急救，昏迷指數3分，有生命危險，正由醫院搶救中。記者劉明岩／攝影

康橋國際學校單車環島成年禮騎到彰化縣埤頭鄉，被一輛逆向行駛轎車迎面撞上。新北教育局說，有7名學生受傷，包括手部、肢體或臉部擦傷及撕裂傷，新北市長侯友宜已致電校長關心，也致電請彰化縣長惠美協助。

教育局說，新店私立康橋高中一年級學生單車環台成年禮活動，於今日上午10時50分左右，在彰化埤頭鄉因自小客車逆向行駛，闖入學生單車隊伍發生撞擊，造成7名學生受傷，包括手部、肢體或臉部擦傷或撕裂傷，有2名學生送往衛生福利部埔心彰化醫院、3名送北斗卓醫院、1名送彰化二林基督教醫院、1名送彰化基督教醫院治療。

教育局說，第一時間聯繫學校與教育部彰化縣聯絡處暨學生校外會等相關單位啟動關懷機制，且侯友宜已致電校長關心，也致電請彰化縣長協助。

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