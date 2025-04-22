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彰化溪州首次發現石虎 影像顯示已有族群

中央社／ 南投縣22日電

1隻失親小石虎2月在彰化溪州被發現，救援後穩定恢復，生物多樣性研究所研究團隊表示，這是溪州首次記錄到石虎，也是濁水溪最西側分布，後續也拍到其他石虎，顯示已有族群。

彰化縣近年有瀕臨絕種保育類野生動物石虎出沒紀錄，甚至2022年還有石虎在台61線西濱快速公路、伸港鄉路段出現，可惜命喪輪下，推測沿烏溪移動。農業部生物多樣性研究所石虎研究團隊選在今天「世界地球日」公布，彰化縣溪州鄉也首次記錄到石虎蹤跡。

石虎研究團隊透過「石虎保育大使阿虎加油」臉書（Facebook）粉絲專頁表示，今年2月28日1隻年幼、失親石虎幼獸被通報發現，經彰化縣政府確認後送至生多所野生動物急救站救援，目前正在專業照護下穩定恢復，這筆珍貴紀錄讓溪州鄉成為石虎分布最新一站。

團隊表示，溪州鄉並非已知穩定石虎棲地，這起通報再次顯示溪流的重要性，目前是濁水溪最西側石虎出現紀錄。團隊人員後續也在目擊地點拍到其他石虎個體，顯示此區已有族群存在，但通報人也提到有民眾開車沿路撒飼料餵流浪犬，可能增加石虎等野生動物威脅。

團隊呼籲，今天是世界地球日，許願民眾不任意餵食或放養犬貓、不使用毒餌與陷阱、夜間開車放慢車速給動物多一些反應時間、發現野生動物請通報但不干擾、支持友善環境的農作與棲地保育，願群眾的行動讓下一隻石虎能安全長大，在野地奔跑和繁衍。

團隊 石虎

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