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高架道路下方空間綠化 中市府籲企業認養

中央社／ 台中22日電

台中市府推動高架道路下方空間綠化，市長盧秀燕籲企業認養；建設局表示，台74線、台61線、國3及國4下方空間待綠化，認養企業可藉由市府推薦及合作成果獲碳憑證，打造雙贏。

台中市政府今天召開市政會議，由台中市建設局長陳大田專案報告「打造樹木友善城市 守護行的安全」，說明面對日益嚴峻極端氣候挑戰，將以「引風、增綠、留藍」的施政理念為核心，積極推動「都市退燒－全民植樹行動計畫」。

陳大田指出，台中市已完成超過23萬株樹木普查，樹木數量高居6都之首；人均綠地面積9.46平方公尺僅次於高雄，為6都第2，超越世界衛生組織建議標準。建設局也持續推動「適地適種」原則，廣植台灣欒樹、樟樹、楓香等在地良種，自108年起累計植樹數達4萬多株，實踐生態多樣性。

在公私協力推動綠化方面，陳大田說，如台74線橋下綠指環計畫、梅川河岸環境改善工程等，均透過企業認養投入資源，美化市容；更與台積電、茶花達人王江仁等合作推動造林、茶花與櫻花植栽。

盧秀燕表示，市府於3大高架建設（捷運、鐵路、台74線）下方空間綠化再利用，打造自行車道、公園與停車場，並積極爭取代管國道下方空間，推進綠帶建設，呼籲企業可共同參與綠化行動，擴大公私合作，提升城市綠覆率與永續發展力。

陳大田強調，台74線從北屯到太平約7.9公里長下方空間，還有台61線、國3及國4等高架路下方空間，都歡迎民間企業與市府合作進行綠化，未來可藉由市府推薦及合作成果拿到碳憑證，有利未來爭取碳權，或可協助減低碳費負擔，企業與市府獲得雙贏。

台中市 盧秀燕 認養

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