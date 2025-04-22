快訊

影／高雄人湧入買飯糰...10點已賣光 台南母子撲空仍替樋口抱不平

兒子環島遇嚴重車禍！賈永婕心痛發文：強力譴責肇事者

方濟各最後接見的外國政要！美副總統范斯獲贈1物曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

大安濱海生態公園愈來愈美 農村再生計畫第三期啟動

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市大安區濱海生態公園海灘平坦寬闊、海水湛藍，退潮時可露出綿延數百公尺的大片沙灘。記者黑中亮／攝影
台中市大安區濱海生態公園海灘平坦寬闊、海水湛藍，退潮時可露出綿延數百公尺的大片沙灘。記者黑中亮／攝影

目前正是全台各地媽祖遶境進香季，台中市針對轄管的大安濱海樂園，持續翻新優化中，特別是針對大安港媽祖文化園區意象植栽營造、周遭廣植綠地，提供海線遊客良好的遊憩體驗，地方民代也積極爭取農業部600萬元補助，推動頂安濱海生態公園農村再生計畫第三期工程，預計今年下半年完工。

大安區公所指出，台中市大安區頂安濱海生態公園，海灘平坦寬闊，沙質柔細、海水湛藍，在退潮時可露出綿延數百公尺的大片沙灘，除生態工程外，也考量交通便利性，規畫避車彎與建議設置停車場，提升整體使用友善度，未來將持續串聯保安林與園區步道，擴大自然觀察網絡，結合生態觀察、教育與休閒，期盼吸引更多市民與遊客認識濱海生態之美，特別是螃蟹與寄居蟹的自然行為。

台中市議員施志昌表示，頂安社區多年來努力推動農村再生，從第一期到第三期逐步完善，內容包括地坪鋪設880平方公尺、增設簡易停車場與安全護欄，建置寄居蟹換殼點與生物通道、更新解說牌面及設置6座休憩座椅，另設有2座立體生態主題雕塑，並種植約310株綠美化植物，打造友善、生態兼具的自然空間。

農水署表示，濱海生態公園農村再生計畫第三期工程預計工期為90日曆天，目前正處理招標，完工後，可讓頂安海岸逐步轉型為具教育與觀光價值的濱海亮點，同時結合保育、教育與休閒功能的多元空間，進一步帶動地方經濟與鄉村活力。更多旅遊資訊請上台中觀光旅遊網( https://travel.taichung.gov.tw/ )查詢。

台中市大安區濱海生態公園海灘平坦寬闊、海水湛藍，退潮時可露出綿延數百公尺的大片沙灘。記者黑中亮／攝影
台中市大安區濱海生態公園海灘平坦寬闊、海水湛藍，退潮時可露出綿延數百公尺的大片沙灘。記者黑中亮／攝影
台中市大安區濱海生態公園結合生態觀察、教育與休閒，遊客可生認識態之美以及螃蟹與寄居蟹的自然行為。記者黑中亮／攝影
台中市大安區濱海生態公園結合生態觀察、教育與休閒，遊客可生認識態之美以及螃蟹與寄居蟹的自然行為。記者黑中亮／攝影

台中市 生態公園 農村再生

延伸閱讀

遭羅智強嗆陰險 苗博雅提3條件：做到就不參與罷免與補選

喊罷羅智強！苗博雅稱「保護大安區」引遐想 地方人士：戰補選有困難

摩斯漢堡貼文「強強滾」網灌爆留言 羅智強霸氣回應了

10年醞釀、3杯靈魂、1日限定 臺虎大安義式趴踢登場

相關新聞

康橋單車環台遇車禍7生輕重傷 侯友宜急電王惠美幫忙

康橋國際學校單車環島成年禮騎到彰化縣埤頭鄉，被一輛逆向行駛轎車迎面撞上。新北教育局說，有7名學生受傷，包括手部、肢體或臉...

大安濱海生態公園愈來愈美 農村再生計畫第三期啟動

目前正是全台各地媽祖遶境進香季，台中市針對轄管的大安濱海樂園，持續翻新優化中，特別是針對大安港媽祖文化園區意象植栽營造、...

影／彰化花壇虎山巖金針花首花開出3姐妹 預期5月大開

千呼萬喚下，彰化花壇虎山巖今年金針花季的第一朵花，今天一大早開了，而且一次開出3朵，為虎山巖金針花季揭開序幕，長期關心虎...

南投治水患 砸12億元改善貓羅溪排水

凱米颱風去年襲台，豪雨導致貓羅溪水回溢，造成南投市大淹水。縣府爭取中央前瞻補助，斥資逾12億元辦理外轆排水治理工程，完工...

國道1號彰化增設交流道 交長建議評估

國道1號彰化交流道遇交通尖峰時段就塞車1、2公里長，地方建議在彰化市彰美路建置彰化第二交流道，交通部長陳世凱昨建議縣府找...

台中臨托補助門檻高 去年僅10人使用

台中市臨托補助去年僅補助10人共44人次，無黨籍議員林昊佑批評門檻高、使用率低，排除已領準公共化或平價托育補助，還要符合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。