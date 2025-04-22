大安濱海生態公園愈來愈美 農村再生計畫第三期啟動

目前正是全台各地媽祖遶境進香季，台中市針對轄管的大安濱海樂園，持續翻新優化中，特別是針對大安港媽祖文化園區意象植栽營造、周遭廣植綠地，提供海線遊客良好的遊憩體驗，地方民代也積極爭取農業部600萬元補助，推動頂安濱海生態公園農村再生計畫第三期工程，預計今年下半年完工。

大安區公所指出，台中市大安區頂安濱海生態公園，海灘平坦寬闊，沙質柔細、海水湛藍，在退潮時可露出綿延數百公尺的大片沙灘，除生態工程外，也考量交通便利性，規畫避車彎與建議設置停車場，提升整體使用友善度，未來將持續串聯保安林與園區步道，擴大自然觀察網絡，結合生態觀察、教育與休閒，期盼吸引更多市民與遊客認識濱海生態之美，特別是螃蟹與寄居蟹的自然行為。

台中市議員施志昌表示，頂安社區多年來努力推動農村再生，從第一期到第三期逐步完善，內容包括地坪鋪設880平方公尺、增設簡易停車場與安全護欄，建置寄居蟹換殼點與生物通道、更新解說牌面及設置6座休憩座椅，另設有2座立體生態主題雕塑，並種植約310株綠美化植物，打造友善、生態兼具的自然空間。