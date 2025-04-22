庶民小確幸 台中首波物調券35萬份5/2開跑

台中市今年首波物調券發放，將於5月2日至4日開跑，市府經發局今天舉行啟動儀式，宣布將於全市107處場域發放35萬份物調券，民眾可用現金100元兌換200元物調券。

台中市物調券兌換活動今年進入第3年，被喻為是庶民小確幸，每次舉行都吸引民眾大排長龍兌換，經發局估計，各發放場域大約15到50分分鐘內就會發完，為滿足市民期待，市府1年舉行2次發放活動。

經發局上午在市府舉行今年首波物調券發放啟動儀式，經發局長張峯源宣布，首波將發放35萬份，民眾可於5月2日至4日，前往全市107處傳統市場、夜市攤販集中區、商圈及產業故事館發展協會的會員店，用現金新台幣100元兌換價值200元的物調券。

為了讓更多民眾有機會參與活動，張峯源表示，今年特別規劃於週五至週日舉辦，有別於以往安排在2天平日及1天假日的方式，這次調整發放期程，讓更多上班族與外縣市遊客都有機會參與這場小確幸，以提升活動熱度與市集人潮，預期可帶來逾7000萬元商機。

台中市建國市場自治會長蔡鈴欽說，物調券的發放對傳統市場影響很大，可帶動買氣，對攤商很有幫助，還吸引比過去多1到2成的年輕人，在物調券帶動下進入傳統市場。

與會的國民黨台中市議員邱璦珊也說，物調券刺激庶民經濟，在市場反應很好，很多民眾一大早就開始排隊，期待這樣的基層接地氣活動，能促進台中市經濟。

經發局說明，5月2日至4日的上午、下午、晚上都有不同場域發放物調券，使用期限到5月8日，民眾可拿物調券前往各公告配合場域，以100元現金兌換200元物調券使用消費，每人每場域限兌換2份。