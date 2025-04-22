影／彰化花壇虎山巖金針花首花開出3姐妹 預期5月大開

千呼萬喚下，彰化花壇虎山巖今年金針花季的第一朵花，今天一大早開了，而且一次開出3朵，為虎山巖金針花季揭開序幕，長期關心虎山巖金針花季的縣議員李成濟說，還有大量花苞，預定3天後會陸續開花，5月1日就適合賞花，5月10日母親節則是大開，應了金針花俗稱「母親花」的稱謂。

花壇虎山巖左側近5分地山丘，種植約8萬株適合平地的新品種「台東7號」金針花，色澤金黃，約在4、5月間盛開，而知名的花、東金針山則在7、8月間才綻放，西部民眾不必迢迢赴花、東，可就近前來虎山巖欣賞金針花海，最近幾年越來越夯，連國外遊客也慕名而來。

近幾年來，每逢虎山巖金針花季來臨前，交通部觀光署參山國家風景區管理處都會觀測第一朵花何時開出，預測今天清早會開出，果然約清晨時許就開出第一朵花，而且開出「三姐妹」，參山管理處長曹忠猷說，去年開出雙朵，代表好事成雙，今年首次在首花就開出3朵，代表三陽開泰萬事如意，同時也和參山（33）處同諧音，為今年博得好彩頭。

縣議員李成濟、虎山巖祭典組長葉繼元、花壇鄉代表葉尚雯與地主黃瑨基今天上午就為首開的金針花，插上牌子註記。李成濟說，預期5月1日即適當賞花期，母親節前後則是大開，歡迎全國各地遊客前來賞花，拜虎山巖觀音佛祖，同時呼籲遊客遵守賞花路徑，不要任意人園踩踏、攀折金針花。

金針花又稱萱草、忘憂草，由於都在母親節前後盛開，又有「母親花」之稱。黃瑨基說，今年天氣較冷，金針花開比較慢，但卻會同時盛開，將開得更漂亮，值得期待。

雖然金針花今天才開出第一朵花，但卻有很多遊客搭遊覽車慕名前來，一名來自雲林的遊客說，就算來早了，沒有滿山金黃，但至少看到了第一朵花，覺得還是很值得。